متفرقات رياضية: روبرت كوبيتسا يعود لسباقات فورمولا-1

المرشحة الإيطالية ميكيلا مويولي تتفوق على الفرنسية جويليا بيريرا دي سوزا مابليو لتتوج بذهبية ألواح التزلج فئة سنوبورد كروس.

العرب

مويولي تتصدر ترتيب كأس العالم

◄ وصف روبرت كوبيتسا نفسه بأنه أكبر سنا وأكثر نضجا وسعادة بالعودة إلى بطولة العالم لسباقات فورمولا-1 للسيارات عندما انضم إلى زملاء أصغر منه سنا في تقديم سيارة وليامز الجديدة.

وسيكون للسائق الفائز بسباق في الماضي، الذي ترك الرياضة خلال حادث في رالي إيطاليا 2011، دور جديد في الفريق البريطاني كسائق احتياطي وسائق تطوير. وقال كوبيتسا إن مشاركته الأولى في التجارب الحرة الأولى ستكون في جائزة إسبانيا الكبرى في مايو ثم في النمسا في يوليو وربما تكون الأخيرة في نهاية الموسم في جائزة أبوظبي.

◄ أعلنت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) الجمعة تعليق العمل في مختبر بوخارست لمكافحة المنشطات، لمدة ستة أشهر، بسبب عدم الإيفاء بالمعايير الدولية.

وذكرت وادا أنها فرضت الإيقاف على المختبر بسبب الوقوف على عدد من الجوانب غير المطابقة للمعايير المطلوبة، وأن تعليق العمل يحتسب من تاريخ فرض الإيقاف المؤقت في 29 نوفمبر.

وأوضحت وادا أنه يحظر بذلك على المعمل الروماني إجراء أي تحاليل للعينات الخاصة باختبارات المنشطات، وعليه معالجة الجوانب محل النقاش كي يستأنف عمله من جديد.

◄ أكد خالد ناصف سليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة أن المجلس وافق على اختيار المدرب الإيطالي فابيو سولي لتولي تدريب منتخب مصر خلفا للبرازيلي ماركوس ميراندا.

وقال ناصف “موافقة مجلس الإدارة على جلب مدرب أجنبي تأتي في إطار برنامج وخطة الاتحاد للمشاركة في بطولة العالم المقرر لها في شهر مايو المقبل ودورة ألعاب البحر المتوسط من 21 يونيو حتى 4 يوليو بإسبانيا ودورة الألعاب الأفريقية بالجزائر خلال النصف الثاني من يوليو وتصفيات بطولة التحدي خلال سبتمبر المقبل”.

◄ توجت المرشحة الإيطالية ميكيلا مويولي بذهبية ألواح التزلج فئة سنوبورد كروس، الجمعة ضمن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية. وتفوقت مويولي على الفرنسية الشابة جويليا بيريرا دي سوزا مابليو (16 عاما) والتشيكية إيفا سامكوفا حاملة اللقب.

وكانت مويولي مرشحة لنيل الذهب بعد تصدرها ترتيب كأس العالم وتألقها في الأشهر الأخيرة، فمنحت إيطاليا ذهبيتها الثانية في الألعاب بعد تتويج أريانا فونتانا في التزحلق السريع. وثأرت مويولي (22 عاما) لنفسها بعد تعرضها لإصابة حادة في أولمبياد سوتشي 2014، ومنحت بلادها أول لقب في هذه الفئة.