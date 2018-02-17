السبت 17 فبراير/شباط 2018، العدد: 10903

 عن العرب الاتصال بنا English
السبت 17 فبراير/شباط 2018، العدد: 10903

متفرقات رياضية: روبرت كوبيتسا يعود لسباقات فورمولا-1

المرشحة الإيطالية ميكيلا مويولي تتفوق على الفرنسية جويليا بيريرا دي سوزا مابليو لتتوج بذهبية ألواح التزلج فئة سنوبورد كروس.

العرب  [نُشر في 2018/02/17، العدد: 10903، ص(22)]

مويولي تتصدر ترتيب كأس العالم

وصف روبرت كوبيتسا نفسه بأنه أكبر سنا وأكثر نضجا وسعادة بالعودة إلى بطولة العالم لسباقات فورمولا-1 للسيارات عندما انضم إلى زملاء أصغر منه سنا في تقديم سيارة وليامز الجديدة.

وسيكون للسائق الفائز بسباق في الماضي، الذي ترك الرياضة خلال حادث في رالي إيطاليا 2011، دور جديد في الفريق البريطاني كسائق احتياطي وسائق تطوير. وقال كوبيتسا إن مشاركته الأولى في التجارب الحرة الأولى ستكون في جائزة إسبانيا الكبرى في مايو ثم في النمسا في يوليو وربما تكون الأخيرة في نهاية الموسم في جائزة أبوظبي.

أعلنت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) الجمعة تعليق العمل في مختبر بوخارست لمكافحة المنشطات، لمدة ستة أشهر، بسبب عدم الإيفاء بالمعايير الدولية.

وذكرت وادا أنها فرضت الإيقاف على المختبر بسبب الوقوف على عدد من الجوانب غير المطابقة للمعايير المطلوبة، وأن تعليق العمل يحتسب من تاريخ فرض الإيقاف المؤقت في 29 نوفمبر.

وأوضحت وادا أنه يحظر بذلك على المعمل الروماني إجراء أي تحاليل للعينات الخاصة باختبارات المنشطات، وعليه معالجة الجوانب محل النقاش كي يستأنف عمله من جديد.

أكد خالد ناصف سليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة أن المجلس وافق على اختيار المدرب الإيطالي فابيو سولي لتولي تدريب منتخب مصر خلفا للبرازيلي ماركوس ميراندا.

وقال ناصف “موافقة مجلس الإدارة على جلب مدرب أجنبي تأتي في إطار برنامج وخطة الاتحاد للمشاركة في بطولة العالم المقرر لها في شهر مايو المقبل ودورة ألعاب البحر المتوسط من 21 يونيو حتى 4 يوليو بإسبانيا ودورة الألعاب الأفريقية بالجزائر خلال النصف الثاني من يوليو وتصفيات بطولة التحدي خلال سبتمبر المقبل”.

توجت المرشحة الإيطالية ميكيلا مويولي بذهبية ألواح التزلج فئة سنوبورد كروس، الجمعة ضمن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية. وتفوقت مويولي على الفرنسية الشابة جويليا بيريرا دي سوزا مابليو (16 عاما) والتشيكية إيفا سامكوفا حاملة اللقب.

وكانت مويولي مرشحة لنيل الذهب بعد تصدرها ترتيب كأس العالم وتألقها في الأشهر الأخيرة، فمنحت إيطاليا ذهبيتها الثانية في الألعاب بعد تتويج أريانا فونتانا في التزحلق السريع. وثأرت مويولي (22 عاما) لنفسها بعد تعرضها لإصابة حادة في أولمبياد سوتشي 2014، ومنحت بلادها أول لقب في هذه الفئة.

:: اقرأ أيضاً

عودة الجماهير.. قرار تائه في الشارع الكروي المصري

سيتي وتوتنهام ينشدان مواصلة التحليق

أليغري يغازل قمة الدوري الإيطالي

مواجهات صعبة تنتظر ديمتروف في بطولة دبي للتنس

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

عملية سيناء 2018 مستمرة في اجتثاث الارهابيين

2018-02-17

الأكراد يتهمون الجيش التركي باستخدام الغاز في هجوم على قرية بعفرين

2018-02-17

ترامب ينفي أي تواطؤ له مع التدخل الروسي في الانتخابات

2018-02-17

بوكو حرام تتبنى هجمات دموية أوقعت قتلى شمال شرق نيجيريا

2018-02-17

الموصل على طريق التحرر من الفكري الجهادي بعد النصر العسكري

2018-02-17

تيلرسون يزور أنقرة لتهدئة العلاقات المتوترة

yesterday 06:49:06

تكليف مارتن غريفيث بملف النزاع اليمني

yesterday 07:14:47

برلمان تونس يصادق على تعيين العباسي محافظا للبنك المركزي

yesterday 07:57:52

واشنطن تهدد موسكو بعواقب دولية بسبب هجوم 'نوت-بيتيا'

yesterday 08:39:28

الفساد المالي والخلافات السياسية يفشلان مؤتمر المانحين بالكويت

yesterday 09:22:30

:: اختيارات المحرر

'حتما سأكون' عوالم خفية مختارة

الترفاس ثمرة صحراوية تنعش التجارة وتزين الأطباق في الجنوب التونسي

باحثون: مساعدة الرجل لزوجته مفيدة لصحته

علماء يسعون إلى إعادة حيوانات منقرضة إلى الحياة

ضمور العضلات يزداد في مصر بسبب انتشار زواج الأقارب

الهاتف الذكي يحكم على الساعات التقليدية بالزوال

جوهرة التاج في الأدب الديستوبي والرواية التي تقرأك قبل أن تقرأها

مزارع يجرم لقتله تمساحا عمره مئة عام

السخيري يختار اللعب لمنتخب تونس

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا