السبت 17 فبراير/شباط 2018، العدد: 10903

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السبت 17 فبراير/شباط 2018، العدد: 10903

مواجهات صعبة تنتظر ديمتروف في بطولة دبي للتنس

لاعب التنس غريغور ديمتروف تنتظره في دبي تحديات كبيرة تفرضها قائمة تضم أسماء بارزة في التنس مثل الفرنسي المتألق لوكاس بويل.

العرب  [نُشر في 2018/02/17، العدد: 10903، ص(22)]

هل من منافس

دبي- يبدأ لاعب التنس البلغاري غريغور ديمتروف، الفائز بلقب البطولة الختامية للاعبي التنس المحترفين في الموسم الماضي، المصنف الرابع عالميا، بعد نحو أسبوعين مشوارا صعبا لانتزاع كأس بطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال، التي تقام خلال الفترة من 26 فبراير حتى الثالث من مارس القادم.

وتنتظر ديمتروف في دبي تحديات كبيرة تفرضها قائمة تضم أسماء بارزة في التنس، مثل الفرنسي المتألق لوكاس بويل، الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ24 عشية مشاركته في بطولة دبي، والقادم إلى الإمارات بمعنويات مرتفعة.

وشق بويل طريقه بقوة إلى القرعة الرئيسية لبطولة دبي عبر الأدوار المؤهلة في عامي 2015 و2016، ووصل الموسم الماضي إلى الدور قبل النهائي، متجاوزا الروسي يفجيني دونسكوي الذي أقصى السويسري روجيه فيدرر، قبل أن يخسر أمام الأسكتلندي آندي موري الذي تُوج لاحقا باللقب.

من جانبه أنهى الفرنسي ريتشارد غاسكيه، الذي يشارك في دولية دبي إلى جانب بويل، موسما ناجحا العام الماضي، شهد تتويجه بـ14 لقبا، ووصل إلى نهائي 15 بطولة دولية، وحل في التصنيف السابع عالميا، وبلغ الدور قبل النهائي ببطولتي انكلترا المفتوحة (ويمبلدون) والولايات المتحدة المفتوحة (فلاشينغ ميدوز)، ضمن بطولات “غراند سلام” الأربع الكبرى.

كما ساهم غاسكيه في فوز بلاده ببطولة كأس ديفيز، وتوج ببرونزية الزوجي في أولمبياد لندن 2012، إضافة إلى فوزه ببطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) في فئة الزوجي المختلط.

من أبرز منافسي ديمتروف الآخرين على اللقب، الإسباني روبيرتو بواتيستا آجوت، الذي استهل موسمه الحالي بإضافة اللقب السابع في مسيرته، عندما أنزل الهزيمة بالأرجنتيني خوان مارتن ديل بورتو، بطل دورة الولايات المتحدة المفتوحة، في نهائي بطولة أوكلاند في مواجهة قوية من ثلاث مجموعات.

ويشارك آجوت في بطولة دبي للسنة السادسة على التوالي. وخلال مشاركته في السنتين الأولى والثانية لم يتمكن من تجاوز الصربي نوفاك ديوكوفيتش في الدور الثاني، كذلك خرج في مشاركته الثالثة على يد ريشارد غاسكيه في الدور الثاني أيضا، ووصل إلى دور الثمانية عام 2016 قبل أن يسقط أمام القبرصي ماركوس بجداديس، وتولى الإسباني فرناندو فيرداسكو مهمة إقصائه من المنافسة العام الماضي بعد تغلبه عليه في الدور الثاني.

كذلك يشكل الألماني كولشرايبر عقبة صعبة أمام الطامحين لانتزاع اللقب، إذ نجح في آخر 3 مشاركات له في بطولة دبي ببلوغ المربع الذهبي في نسخة البطولة عام 2014، ودور الثمانية عامي 2016 و2017. تضم قائمة المشاركين في تنس دبي أيضا بورنا كوريتش، الذي من المتوقع أن يشكل تحديا صعبا أمام جميع من يواجهه بعد العروض القوية التي قدمها في النسخ الماضية للمسابقة.

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