برلمان تونس يصادق على تعيين العباسي محافظا للبنك المركزي

محافظ البنك المركزي مروان العباسي يتسلم منصبه الجديد في وقت تواجه فيه تونس، التي أدرجت على لائحة أوروبية لتبييض الأموال، تحديات اقتصادية عميقة.

العرب

مروان العباسي يتعهد 'بإجراءات استثنائية' لإنعاش الاقتصاد

تونس- صادق البرلمان التونسي الخميس على تعيين مروان العباسي محافظا جديدا للبنك المركزي، وهو دكتور في الاقتصاد شغل منصب ممثل البنك الدولي في ليبيا.

يأتي ذلك غداة اعلان محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري مساء الاربعاء استقالته من منصبه بعد ان اصبح تحت الضغط منذ ادراج تونس على لائحة اوروبية لتبييض الاموال.

وقال العباسي امام البرلمان ان اولوياته الرئيسية هي العمل على "التضخم وعجز ميزان المدفوعات والاقتصاد الموازي". واضاف "هذه هي التحديات الاكثر اهمية والاكثر صعوبة".

وكان الشاذلي العياري قال الاربعاء الى جانب رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، بحسب لقطات بثها التلفزيون الوطني، انه قدم استقالته إلى الشاهد "بقصد فتح المجال امام جيل اخر من المحافظين".

وعبّر رئيس الحكومة التونسية من جهته عن تقديره "للدور الذي اضطلع به الشاذلي العياري" في خدمة الاقتصاد التونسي.

وكان يفترض ان تنتهي ولاية العياري (84 عاما) في يوليو 2018 بعد ان امضى ست سنوات في منصبه. وصوت 134 بالموافقة على تعيين العباسي في المنصب من مجموع 157 نائبا حضروا جلسة البرلمان.

ويتسلم العباسي المنصب في وقت تواجه فيه تونس تحديات اقتصادية عميقة، بما في ذلك ارتفاع العجز التجاري والتضخم وانخفاض قيمة الدينار التونسي إلى مستويات قياسية إضافة إلى ارتفاع مستمر في معدلات البطالة.

ويواجه البنك المركزي التونسي ضغطا مع تراجع كبير للاحتياطي من العملة الاجنبية. كما ان تونس تستعد للاقتراض من الاسواق العالمية لتمويل الميزانية وسد حاجاتها من العملة الاجنبية.

ومن المقرر ان تطرح تونس في مارس سندات بقيمة مليار دولار في السوق الاميركي، بحسب ما افاد زياد المولهي المتحدث باسم البنك المركزي.

واكد البرلمان الاوروبي، وسط جدل، تصنيف تونس على لائحته السوداء "للدول غير الاعضاء في الاتحاد الاوروبي والتي تنطوي على خلل استراتيجي في انظمتها لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب".

وهذه القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تعدها المفوضية الاوروبية استنادا في غالبية الاحيان الى توصيات "مجموعة العمل المالي الدولية" (غافي).

وكانت هذه المجموعة المتعددة الاطراف والمتخصصة بمكافحة تبييض الاموال اصدرت في منتصف ديسمبر قرارا قضى باضافة تونس وسريلانكا وترينيداد-توباغو على قائمتها السوداء.

وتحميل العياري مسؤولية القرار الاوروبي يعود الى ان تقرير غافي المتعلق بتونس قد أعدّته لجنة تابعة للمصرف المركزي التونسي.

وأثار قرار البرلمان الاوروبي غضبا عارما في تونس واشعل فيها سجالا حادا لا سيما وانه اتى في الوقت الذي تستعد فيه البلاد للاقتراض، كما انه اتى بعيد خروجها من القائمة الاوروبية السوداء للملاذات الضريبية والتي ادرجت فيها في نهاية 2017.

وقال محافظ البنك المركزي الجديد إن أولوياته ستكون مواجهة معدلات التضخم ووقف هبوط حاد في العملة المحلية.

وأضاف "الأولويات ستكون مواجهة نسب التضخم المقلقة التي قد تصل إلى 10 بالمئة إذا لم نتحرك وكذلك تنامي العجز التجاري والعجز في الحساب الجاري إضافة إلى محاربة السوق الموازية لتقوية الدينار التونسي".

وارتفع التضخم السنوي إلى 6.9 بالمئة في يناير، مسجلا أعلى مستوياته في 20 عاما، من 6.4 بالمئة في ديسمبر.

وبينما زادت إيرادات السياحة قليلا العام الماضي، مع ارتفاع عدد الزائرين 23 بالمئة، فإن محتجين يطالبون بوظائف أوقفوا في مطلع هذا الشهر إنتاج الفوسفات بالكامل في البلاد من خلال اعتصامات في منشآت الشركة المحلية الوحيدة المنتجة.