تكليف مارتن غريفيث بملف النزاع اليمني

المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الذي يخلف إسماعيل ولد الشيخ أحمد، سيؤدي مهمته الجديدة في بلد يعاني 'أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

العرب

غريفيث يتمتع 'بخبرة طويلة في حل النزاعات'

الولايات المتحدة- وافق مجلس الامن الدولي الخميس على تعيين البريطاني مارتن غريفيث مبعوثا أمميا خاصا الى اليمن، ليكون بذلك ثالث وسيط خلال سبع سنوات يتم تكليفه بملف النزاع اليمني.

وكان الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش قد ابلغ المجلس الثلاثاء في قراره تعيين غريفيث مبعوثا أمميا خاصا الى اليمن خلفا للموريتاني اسماعيل ولد الشيخ احمد الذي رفض البقاء في منصبه بعد انتهاء ولايته.

وكانت لدى اعضاء مجلس الامن الدولي مهلة تنتهي الخميس للاعتراض على هذا التعيين. وقد وقع الخيار على الوسيط البريطاني بعد اسابيع من المشاورات، بحسب دبلوماسيين.

ولم يتوصل ولد الشيخ أحمد الذي عيّن في ابريل 2015 الى اي نتيجة لانهاء النزاع بين الحوثيين والسلطات المدعومة من تحالف بقيادة السعودية. وقد أبلغ الامم المتحدة انه لا ينوي البقاء في منصبه بعد انتهاء ولايته الحالية في فبراير 2018.

وكان جمال بن عمر سلف المبعوث الموريتاني استقال في ابريل 2015 بعد فشل جهود دامت اربع سنوات للتوصل الى عملية سياسية انتقالية.

وفي رسالته الى مجلس الامن قال غوتيريش ان غريفيث الذي يدير مؤسسة "المعهد الاوروبي للسلام" ومقرها في بروكسل، يتمتع "بخبرة طويلة في حل النزاعات والتفاوض والتوسط والشؤون الانسانية".

وسيؤدي غريفيث مهمته الجديدة في بلد يعاني "اسوأ ازمة انسانية في العالم"، بحسب المنظمة الدولية.

وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الامم المتحدة (أوشا) فان 22,2 مليون يمني (76% من السكان) بحاجة لمساعدة فيما يواجه 8,4 مليون شخص خطر المجاعة.

وتوفي اكثر من 2200 شخص ايضا بسبب وباء الكوليرا الذي ضرب اليمن منذ ابريل 2017، بحسب منظمة الصحة العالمية.

ويبحث مجلس الأمن الدولي اقتراحا بريطانيا للإشادة بالسعودية والإمارات لتعهدهما بتقديم نحو مليار دولار لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في اليمن.

وتدخل التحالف بقيادة السعودية في اليمن في 2015 دعما لقوات الحكومة في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.

وتعبر مسودة البيان، التي يجب أن توافق عليها كل الدول الأعضاء في المجلس بالإجماع، عن "التقدير" لتعهد السعودية والإمارات بمساعدات إنسانية واعتزام السعودية إيداع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني لدعم العملة المحلية.

ويعتمد اليمن بشكل كبير على واردات الغذاء وهو حاليا على شفا المجاعة. ويشتبه في أن الكوليرا أصابت ما يقرب من مليون شخص في البلاد.