منعطف جديد في العلاقات التركية الأميركية: غضب أنقرة أم التخلي عن الأكراد

موقع تركيا يتراجع داخل الأولويات الأميركية منذ انتهاء الحرب الباردة ولم تعد الولايات المتحدة تعتمد على الحليف التركي في سياساتها في الشرق الأوسط.

العرب

واشنطن لن تبالي بخسارتها المحتملة لقاعدة إنجرليك التركية

واشنطن - تسعى الإدارة الأميركية إلى إدارة الخلاف مع تركيا بما يضمن بقاء حدود مقبولة من علاقة لطالما وُصفت في السابق بأنها تاريخية وإستراتيجية بين واشنطن وأنقرة. ووصلت العلاقات بين البلدين إلى مستوى منخفض لم تشهده منذ عقود، وهو ما يضع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، الذي يزور تركيا الخميس والجمعة، في مواقف صعبة خلال لقائه بالمسؤولين الأتراك.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، وصف قبل أيام رحلة تيلرسون بأنها ستشهد إمّا تحسنا في العلاقات بين البلدين وإمّا انهيارها تماما. وتوعّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، الولايات المتحدة بقوله إنه “من الواضح جدا أن من يقولون سنرد بقوة إذا ما ضربونا لم يجرّبوا في حياتهم صفعة عثمانية”.

تراجع موقع تركيا داخل الأولويات الأميركية منذ انتهاء الحرب الباردة ولم تعد الولايات المتحدة تعتمد على الحليف التركي في سياساتها في الشرق الأوسط. وبالتالي لن تبالي واشنطن بخسارتها المحتملة لقاعدة إنجرليك التركية، خاصة وأن للبنتاغون بدائل جاهزة، لا سيما أنه بات للولايات المتحدة قواعد في العراق وسوريا تضاف إلى قواعدها العسكرية الأخرى في المنطقة.

وتقارب الإدارة الأميركية العلاقات مع أنقرة آخذة بعين الاعتبار الخيارات الشرقية التي بدأت أنقرة تلوّح بها ضد الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي، كما الهواجس التركية المتعلقة بتصاعد الخطر الكردي على الحدود مع سوريا. وتؤكد مراجع دبلوماسية أميركية أن واشنطن ليست في وارد تبديل تحالفها مع تركيا كدولة أطلسية حليفة لصالح علاقات البنتاغون مع الميليشيات الكردية في شمال وشرق سوريا.

واشنطن وأنقرة تسعيان للوصول إلى نقطة توازن لإدارة الخلاف وأنّ التواصل التركي الأميركي هو أكثر إيجابية مما تشي به التصريحات المتبادلة

وما زالت واشنطن تعتبر قوات سوريا الديمقراطية السند الأساسي الميداني للولايات المتحدة في محاربة داعش في سوريا، وأثبتت هذه القوات فعاليتها في هذا المضمار، لذلك لا تخطط الإدارة الأميركية للتخلي عن الحليف الكردي في الوقت الراهن.

وتشير مراجع دبلوماسية أميركية إلى أن واشنطن رفضت الاستفتاء في إقليم كردستان شمال العراق لما له من تأثير سلبي على العراق ودول المنطقة، وأن الإدارة الأميركية لن تنتهج سياسات تؤثر على وحدة سوريا وتشكّل خطرا على دول المنطقة لا سيما تركيا.

وفيما قال وزير الدفاع التركي نورالدين جانيكلي، إنه طلب من نظيره الأميركي جيمس ماتيس، “وقف كافة أنواع الدعم لتنظيم قوات حماية الشعب الكردية، وتطهير قوات سوريا الديمقراطية من عناصر هذا التنظيم”، قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، الخميس، إن الولايات المتحدة وتركيا ستواصلان التعاون بشأن سوريا رغم أوجه الخلاف.

وقال ماتيس، على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي، وبعد أن التقى نظيره التركي نورالدين جانيكلي الأربعاء، “أعتقد أننا نتوصل لأرضية مشتركة وهناك أرضية غير مشتركة تضع الحرب فيها أمامك أحيانا بدائل سيئة لتختار منها”. وتابع قائلا “لكن خلال ذلك كانت السمة المميزة لتواصلنا هي الصراحة والشفافية المطلقة مع بعضنا بعضا (…) نواصل التعاون لإيجاد سبل لضمان التعامل مع مخاوفهم المشروعة”.

وتعترف دوائر دبلوماسية أميركية أن النزاع المتعلّق بوجود الداعية التركي فتح الله غولن في بنسلفانيا في الولايات المتحدة هو لغم يسمّم العلاقات الأميركية التركية. ورغم وعود أميركية رسمية بـ”دراسة ملف” غولن ودراسة مسألة تسليمه لأنقرة، إلا أن هذه الدوائر تؤكد أن ما قدّمه الأتراك لا يمثّل مسوّغا قانونيا يدفع واشنطن للاستجابة إلى مطالب أنقرة في هذا المضمار، وعليه فإنه لا نيّة لواشنطن بالتقدّم كثيرا في هذا الملف.

ويخلص المحللون إلى أن البلدين يسعيان للوصول إلى نقطة توازن لإدارة الخلاف وأنّ التواصل التركي الأميركي هو أكثر إيجابية مما تشي به التصريحات المتبادلة. ويؤكد هؤلاء أن المباحثات التي جرت بين وزيري الدفاع في البلدين تطلّبت تغطية دبلوماسية يسعى وزير الخارجية الأميركي إلى اجتراح عناوينها في أنقرة. وينتظر المراقبون ما ستفضي إليه اجتماعات تيلرسون مع الرئيس رجب طيب أردوغان ليتبيّنوا نتائج ما استشرفه نظيره التركي من أن الزيارة ستحدّد صمود علاقات البلدين أو انهيارها.