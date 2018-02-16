برنامج سعودي لتطوير التكنولوجيا المالية

البرنامج سوف يسمح للبنوك السعودية بتنفيذ المعاملات الخارجية بطريقة أسرع وأقل تكلفة وأكثر شفافية.

العرب

استكشاف أشكال جديدة من التكنولوجيا المالية

الرياض – أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أمس أنها وقّعت اتفاقا مع شركة ريبل الأميركية لمساعدة المصارف العاملة في البلاد على تحسين تقنيات تسوية المدفوعات باستخدام برنامج سلسلة الكتل (بلوك تشين) المستخدمة في العملات الرقمية.

وتأتي الخطوة السعودية في وقت بدأت فيه العديد من الجهات المالية التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي استكشاف أشكال جديدة من التكنولوجيا المالية.

وقالت شركة ريبل في بيان صدر مساء الأربعاء إن البرنامج التجريبي هو الأول من نوعه الذي يدشنه بنك مركزي ويسمح للبنوك المحلية في السعودية باستخدام برنامج ريبل للتسوية الفورية للمدفوعات المرسلة إلى داخل وخارج البلاد.

وأضافت ريبل أن البرنامج سوف يسمح للبنوك السعودية بتنفيذ المعاملات الخارجية بطريقة أسرع وأقل تكلفة وأكثر شفافية، مضيفة أن البنك المـركزي سـوف يقـدّم التدريب للبنوك السعودية المهتمة باستخدام البرنامج.

وكانت معظم الجهات التنظيمية في دول الخليج قد عبّرت بشكل مبدئي عن تشككها إزاء التكنولوجيا المالية. وقد حذّر البنك المركزي السعودي المواطنين في العام الماضي من تداول عملة بتكوين لأنها خارج رقابة الجهات التنظيمية للقطاع المصرفي.

لكن البحرين، التي تسعى لتعزيز مكانتها كمركز مالي إقليمي، أعلنت أنها تستكشف استخدام العملات الرقمية. وقامت الجهات التنظيمية في بعض أكبر الاقتصادات الخليجية بالأمر نفسه في الأشهر القليلة الماضية.

نسبت وكالة رويترز في شهر ديسمبر الماضي إلى محافظ مصرف الإمارات المركزي مبارك راشد المنصوري قوله إن البنك المركزي السعودي يعكف مع نظيره الإماراتي على إصدار عملة رقمية تكون مقبولة في التعاملات عبر الحدود بين البلدين.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قالت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي إنها قد تضع قواعد لعمل بورصات تداول العملات الافتراضية.