أركوس تستهدف محدودي الدخل بثلاثة هواتف ذكية

شركة أركوس تكشف ملامح 3 هواتف ذكية جديدة من جيل 'كور أس' ستعرضها خلال فعاليات المؤتمر العالمي للجوال في مدينة برشلونة الإسبانية.

العرب

هواتف جديدة ستعرض خلال المؤتمر العالمي للجوال في برشلونة

باريس – كشفت شركة أركوس ملامح 3 هواتف ذكية جديدة من جيل “كور أس” وقالت إنها ستعرضها خلال فعاليات المؤتمر العالمي للجوال الذي ينطلق في مدينة برشلونة الإسبانية في 26 فبراير.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن الطراز الأول “أركوس كور 55 أس” سيكون بشاشة قياس 5.5 بوصة بتصميم منحن، وتعرض الصور ومقاطع الفيديو بدقة وضوح “4 أتش.دي”، ويضم معالجا رباعي النوى يعمل بسرعة 1.4 غيغاهيرتز مع ذاكرة وصول عشوائي سعة واحد غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 16 غيغابايت، يمكن زيادتها إلى 128 غيغابايت عن طريق بطاقة ذاكرة خارجية.

وتروج أركوس لذلك الهاتف من خلال كاميرا رئيسية بدقة 8 ميغابيكسل خلفية وكاميرا أمامية بدقة 2 ميغابيكسل. ويتضمن الهاتف بطارية بسعة 2300 مللي أمبير ساعة، ويدعم التقنيات الأساسية مثل بلوتوث مع وظيفة بطاقتي سيم كارد. ويعتمد نظام تشغيل غوغل أندرويد 7 نوجا، وسيتم طرحه في الأسواق بسعر متواضع يبلغ 99 يورو فقط.

أما الهاتف الثاني من طراز “أركوس كور 57 أس” فيأتي بشاشة أوسع قياس 5.7 بوصة تعمل بدقة وضوح أتش.دي ويستند إلى معالج رباعي النوى يعمل بسرعة 1.3 غيغاهيرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة واحد غيغابايت أيضا وذاكرة داخلية سعة 16 غيغابايت، والتي يمكن زيادتها إلى 128 غيغابايت من خلال بطاقة ذاكرة خارجية.

ويضم الهاتف كاميرا خلفية وأمامية بذات الدقة في الهاتف الأول، لكن سعة البطارية ترتفع إلى 2500 مللي أمبير ساعة، وهو أيضا يدعم جميع التقنيات الأساسية في الهواتف مع توافر وظيفة بطاقتي سيم كارد، ويعتمد أيضا على نظام تشغيل جوجل أندرويد 7 نوجا وسيتم طرحه في الأسواق بتكلفة 129 يورو.

أما الهاتف الثالث “أركوس كور 60 أس” فتتسع شاشته إلى قياس 6 بوصة تعمل بدقة الوضوح الفائق أتش.دي ويعتمد على معالج رباعي النوى وذاكرة وصول عشوائي بسعة 2 غيغابايت وذاكرة داخلية بسعة 16 غيغابايت أيضا.

وتروج الشركة لهذا الهاتف بزيادة دقة الكاميرا الخلفية إلى 13 ميغابيكسل والأمامية إلى 5 ميغابيكسل. كما ترتفع سعة البطارية إلى 3000 مللي أمبير ساعة. ويمتاز عن الطرازين السابقين بإضافة مستشعر لبصمة الأصابع وسيتم طرحه في الأسواق بتكلفة تبلغ 149 يورو فقط.