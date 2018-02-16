اختتام تمرين سعودي باكستاني في مياه الخليج

تمرين 'نسيم البحر 11' يحاكي الواقع في مسرح العمليات للدفاع على السواحل وحماية التحركات العسكرية والقتال بالمناطق المبنية وتنفيذ الحصار البحري.

العرب

اختبار الجاهزية

الرياض - اختتمت الخميس في مياه الخليج العربي فعاليات التمرين المشترك بين القوات البحرية السعودية والقوات البحرية الباكستانية “نسيم البحر 11”.

وقال قائد التمرين اللواء البحري الركن لافي بن حسين الحربي “إن هذه المناورات تعد من خطوات التعاون الدفاعي بين البلدين وفرصة لتبادل الخبرات والمعرفة بالأساليب الحديثة للحرب البحرية لمواجهة التهديدات”.

ومن جهته شرح مدير التمرين العميد البحري الركن ساجر بن رفيد العنزي أنه جرى تنفيذ عدد من الفرضيات في ختام التمرين تحاكي الواقع في مسرح العمليات شملت أعمال الدفاع على السواحل وحماية التحركات العسكرية والقتال بالمناطق المبنية وتنفيذ الحصار البحري.

وانطلقت فعاليات التمرين “نسيم البحر 11” بالتزامن مع فعاليات تمرين “درع الساحل 4” الأحد الماضي بقاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالأسطول الشرقي.

وتجمع بين الرياض وإسلام آباد علاقات تعاون متينة في المجال الدفاعي، وهما عضوان في التحالف العسكري الإسلامي لمحاربة الإرهاب الذي أنشأته السعودية ويتولّى رئاسة أركانه الجنرال الباكستاني رحيل شريف.