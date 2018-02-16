الجمعة 16 فبراير/شباط 2018، العدد: 10902

 عن العرب الاتصال بنا English
الجمعة 16 فبراير/شباط 2018، العدد: 10902

اختتام تمرين سعودي باكستاني في مياه الخليج

تمرين 'نسيم البحر 11' يحاكي الواقع في مسرح العمليات للدفاع على السواحل وحماية التحركات العسكرية والقتال بالمناطق المبنية وتنفيذ الحصار البحري.

العرب  [نُشر في 2018/02/16، العدد: 10902، ص(3)]

اختبار الجاهزية

الرياض - اختتمت الخميس في مياه الخليج العربي فعاليات التمرين المشترك بين القوات البحرية السعودية والقوات البحرية الباكستانية “نسيم البحر 11”.

وقال قائد التمرين اللواء البحري الركن لافي بن حسين الحربي “إن هذه المناورات تعد من خطوات التعاون الدفاعي بين البلدين وفرصة لتبادل الخبرات والمعرفة بالأساليب الحديثة للحرب البحرية لمواجهة التهديدات”.

ومن جهته شرح مدير التمرين العميد البحري الركن ساجر بن رفيد العنزي أنه جرى تنفيذ عدد من الفرضيات في ختام التمرين تحاكي الواقع في مسرح العمليات شملت أعمال الدفاع على السواحل وحماية التحركات العسكرية والقتال بالمناطق المبنية وتنفيذ الحصار البحري.

وانطلقت فعاليات التمرين “نسيم البحر 11” بالتزامن مع فعاليات تمرين “درع الساحل 4” الأحد الماضي بقاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالأسطول الشرقي.

وتجمع بين الرياض وإسلام آباد علاقات تعاون متينة في المجال الدفاعي، وهما عضوان في التحالف العسكري الإسلامي لمحاربة الإرهاب الذي أنشأته السعودية ويتولّى رئاسة أركانه الجنرال الباكستاني رحيل شريف.

:: اقرأ أيضاً

تيلرسون ينصح اللبنانيين بتقاسم الغاز مع إسرائيل

سيناء بؤرة محتملة للجهاديين من سوريا والعراق

الأسد يفتح طريق مستقبل سوريا أمام روسيا ويغلقه بوجه إيران

الأردن يخشى تمدد الصراع من شرق سوريا إلى الجنوب

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

تيلرسون يزور أنقرة لتهدئة العلاقات المتوترة

2018-02-16

تكليف مارتن غريفيث بملف النزاع اليمني

2018-02-16

برلمان تونس يصادق على تعيين العباسي محافظا للبنك المركزي

2018-02-16

واشنطن تهدد موسكو بعواقب دولية بسبب هجوم 'نوت-بيتيا'

2018-02-16

الفساد المالي والخلافات السياسية يفشلان مؤتمر المانحين بالكويت

2018-02-16

الانتخابات أمل الليبيين لطي سبع سنوات عجاف بعد الثورة

2018-02-16

أزمة سياسية بالمغرب تكشف عن 'تصدع' داخل الائتلاف الحكومي

2018-02-16

ترامب يهاجم الديمقراطيين بعد 'سقوط' خطته بشأن الهجرة

2018-02-16

تيلرسون يؤكد دعم واشنطن للبنان 'الحر والديمقراطي'

yesterday 10:33:26

مقتل 17 شخصا وإصابة العشرات بإطلاق نار في فلوريدا الأميركية

yesterday 06:43:18

:: اختيارات المحرر

لورد تتوج كأفضل فنانة عالمية خلال حفل نيو ميوزيكال إكسبرس

ماكدونالدز تحظر على الأطفال ساندويتش البرغر بالجبن والبطاطا

الآباء العزاب يواجهون خطر الموت المبكر

أفلام الرعب تساعد الإنسان في التغلب على الخوف

'توازن' مغامرة فنية بين مسرحين متناقضين

طاهرة رحمن أول مذيعة محجبة بقناة أميركية

طائرة تأخذ المسافرين من طوكيو إلى باريس دون إقلاع

اكتئاب ما بعد الولادة قد يستمر لسنوات ويؤثر على سلوك الأطفال

اشتعال الصراع في مراكز القمة والقاع بألمانيا

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا