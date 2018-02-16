الجمعة 16 فبراير/شباط 2018، العدد: 10902

 عن العرب الاتصال بنا English
الجمعة 16 فبراير/شباط 2018، العدد: 10902

رئيس وزراء أثيوبيا يستقيل لتسريع الإصلاح

هايلي ديسالين أعتقد أن تقديم استقالتي ضروري من أجل السعي لتنفيذ إصلاحات من شأنها أن تؤدي إلى السلام الدائم والديمقراطية.

العرب  [نُشر في 2018/02/16، العدد: 10902، ص(5)]

الرسالة وصلت

أديس أبابا - أعلن رئيس وزراء أثيوبيا هايلي مريم ديسالين الخميس استقالته من منصبي رئيس الوزراء ورئيس الائتلاف الحاكم في مسعى لتسهيل إجراء إصلاحات بعد فترة من الاضطرابات الواسعة.

وقال هايلي مريم في خطاب للأمة نقله التلفزيون الحكومي “الاضطرابات والأزمة السياسة أدتا إلى سقوط قتلى ونزوح كثيرين”، مضيفا ” أعتقد أن تقديم استقالتي ضروري من أجل السعي لتنفيذ إصلاحات من شأنها أن تؤدي إلى السلام الدائم والديمقراطية”.

وأكد هايلي أنه مستمر في منصبه لتسيير الأعمال إلى أن تقبل الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الأثيوبية الحاكمة والبرلمان استقالته ويتم تعيين رئيس وزراء جديد.

وقُتل المئات من الأشخاص في أحداث عنف اندلعت في بادئ الأمر بسبب خطة تنمية حضرية للعاصمة أديس أبابا، لتتسع الاضطرابات خلال عامي 2015 و2016 مع خروج مظاهرات احتجاجا على القيود السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان.

وكانت السلطات في أثيوبيا قد أفرجت عن زعيم معارض بارز وأسقطت جميع الاتهامات الموجهة إليه، وذلك بعد يوم واحد من قيام محتجين بقطع طرق وتنظيم مسيرات في عدة بلدات احتجاجا على احتجازه، وسط ترحيب أوروبي.

واعتقل بيكيلي جيربا، الأمين العام لحزب مؤتمر أورومو الاتحادي في ديسمبر 2015 بعد اندلاع احتجاجات حاشدة بمنطقة أوروميا في محيط العاصمة نتيجة ادعاءات بإجبار مزارعين على بيع أراض نظير تعويض زهيد. وفي البداية وجهت لجيربا تهم تتعلق بالإرهاب ثم خُففت بعد ذلك إلى اتهامات بالتحريض على العنف، حيث نزل عدد من مؤيدي الزعيم المعارض للشوارع للاحتفال بعد سماع خبر إطلاق سراحه هو وسبعة آخرين من الشخصيات المعارضة.

وجاء إطلاق سراح جيربا في إطار عفو عام من قبل الحكومة عن معارضين بهدف الحد من الاضطرابات التي اندلعت في 2015، حيث أطلقت السلطات سراح نحو 6400 سجين منذ مطلع العام الحالي.

ورحبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بإطلاق سراح السجناء السياسيين، حيث أكد متحدث باسمها أن المستشارة شجعت ديسالين على اتخاذ المزيد من الخطوات باتجاه الانفتاح الديمقراطي لأثيوبيا. وأغلب هؤلاء السجناء الذين أطلق سراحهم سياسيون معارضون أو مشاركون في مظاهرات، خاصة المظاهرات التي اندلعت في إقليم أوروميا الذي شهد احتجاجات مناوئة للحكومة أواخر عام 2015 مما دفع الحكومة إلى فرض حالة الطوارئ عام 2016 على مدى عشرة أشهر.

وحسب نشطاء في حماية حقوق الإنسان اعتقلت الحكومة مؤقتا عشرات الآلاف من المشاركين في المظاهرات وقتلت المئات خلال قمع الاحتجاجات.

:: اقرأ أيضاً

تيلرسون ينصح اللبنانيين بتقاسم الغاز مع إسرائيل

سيناء بؤرة محتملة للجهاديين من سوريا والعراق

الأسد يفتح طريق مستقبل سوريا أمام روسيا ويغلقه بوجه إيران

الأردن يخشى تمدد الصراع من شرق سوريا إلى الجنوب

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

تيلرسون يزور أنقرة لتهدئة العلاقات المتوترة

2018-02-16

تكليف مارتن غريفيث بملف النزاع اليمني

2018-02-16

برلمان تونس يصادق على تعيين العباسي محافظا للبنك المركزي

2018-02-16

واشنطن تهدد موسكو بعواقب دولية بسبب هجوم 'نوت-بيتيا'

2018-02-16

الفساد المالي والخلافات السياسية يفشلان مؤتمر المانحين بالكويت

2018-02-16

الانتخابات أمل الليبيين لطي سبع سنوات عجاف بعد الثورة

2018-02-16

أزمة سياسية بالمغرب تكشف عن 'تصدع' داخل الائتلاف الحكومي

2018-02-16

ترامب يهاجم الديمقراطيين بعد 'سقوط' خطته بشأن الهجرة

2018-02-16

تيلرسون يؤكد دعم واشنطن للبنان 'الحر والديمقراطي'

yesterday 10:33:26

مقتل 17 شخصا وإصابة العشرات بإطلاق نار في فلوريدا الأميركية

yesterday 06:43:18

:: اختيارات المحرر

لورد تتوج كأفضل فنانة عالمية خلال حفل نيو ميوزيكال إكسبرس

ماكدونالدز تحظر على الأطفال ساندويتش البرغر بالجبن والبطاطا

الآباء العزاب يواجهون خطر الموت المبكر

أفلام الرعب تساعد الإنسان في التغلب على الخوف

'توازن' مغامرة فنية بين مسرحين متناقضين

طاهرة رحمن أول مذيعة محجبة بقناة أميركية

طائرة تأخذ المسافرين من طوكيو إلى باريس دون إقلاع

اكتئاب ما بعد الولادة قد يستمر لسنوات ويؤثر على سلوك الأطفال

اشتعال الصراع في مراكز القمة والقاع بألمانيا

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا