الجمعة 16 فبراير/شباط 2018، العدد: 10902

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الجمعة 16 فبراير/شباط 2018، العدد: 10902

الناتو يستجيب لطلب واشنطن بتوسيع مهمته في العراق

وزير الدفاع الأميركي يقول إن مهمة الناتو ستكون تدريب العسكريين العراقيين على 'حماية شعبهم من صعود نوع آخر من المنظمات الإرهابية'.

العرب  [نُشر في 2018/02/16، العدد: 10902، ص(3)]

مهمة من نوع آخر

بروكسل - وافق وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي، الخميس، على توسيع مهمة التدريب والمشورة بالعراق بعدما دعت الولايات المتحدة الحلف إلى المساعدة في تحقيق الاستقرار بالبلد عقب ثلاث سنوات من قتال تنظيم داعش.

وبحسب أغلب المراقبين، فإن إصرار واشنطن على توسيع مهام الناتو بالعراق رغم أن جلّ دوله غير متحمّسة لذلك، هو بهدف إيجاد غطاء للتواجد العسكري الأميركي في العراق الذي تخطّط الولايات المتحدة لتوسيعه في إطار الصراع على النفوذ في البلد ضدّ إيران بشكل رئيسي.

وبعد أن طلب رسميا مشاركة الناتو في رسالة للدول الأعضاء الشهر الماضي، قال وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس في مؤتمر صحافي “سوف نذهب لتنفيذ مهمة محكمة في العراق”.

وشرح أنّ مهمة الحلف هي تدريب العسكريين العراقيين على “حماية شعبهم من صعود نوع آخر من المنظمات الإرهابية”.

وتسعى الإدارة الأميركية لتصحيح ما تعتبره خطأ الانسحاب العسكري من العراق في 2011.

وللناتو حاليا مهمة تدريب محدودة في بغداد لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب شدد على ضرورة اضطلاع الحلف بدور أكبر في جهود مواجهة المتشددين بالعراق محذّرا من تحوّلهم إلى تهديد مدن أوروبية.

وحاول الأعضاء الأوروبيون في الحلف منذ فترة مقاومة طلب واشنطن خشية الدخول في مهمة عسكرية مفتوحة أخرى بعد أكثر من عشرة أعوام من التخبط في أفغانستان.

وقال دبلوماسيون إن كل الحلفاء باتوا يؤيدون الآن مهمة أكبر تلبية لطلب شخصي من ماتيس تقدّم به الخميس، وإن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بعث برسالة هذا الأسبوع يطلب فيها مساعدة حلف الأطلسي.

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