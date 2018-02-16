الجمعة 16 فبراير/شباط 2018، العدد: 10902

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الجمعة 16 فبراير/شباط 2018، العدد: 10902

طاهرة رحمن أول مذيعة محجبة بقناة أميركية

محطة 'دبليو إتش بي إف' التابعة لشبكة 'سي بي إس' توافق على ظهور المذيعة محجبة طاهرة رحمن على شاشتها لتقديم فقرات إخبارية.

العرب  [نُشر في 2018/02/16، العدد: 10902، ص(24)]

طاهرة كانت تعمل في المحطة كمعدّة أخبار، لكنها سعت نحو الظهور على الشاشة

واشنطن – وافقت قناة أميركية على ظهور مذيعة محجبة على شاشتها لتقديم فقرات إخبارية.

وتحولت طاهرة رحمن -مسلمة الديانة- عبر هذه الفرصة، إلى أول مذيعة أخبار محجبة تظهر على شاشات التلفزيون في الولايات المتحدة، حسب مجلة أدويك الأميركية.

وقالت المجلة، الخميس، إن طاهرة ستظهر على شاشة محطة “دبليو إتش بي إف” التابعة لشبكة “سي بي إس” الإخبارية.

وأوضحت أن المذيعة المذكورة كانت تعمل في المحطة كمعدّة أخبار، لكنها سعت نحو الظهور على الشاشة.

وأفادت المجلة بأن حلم طاهرة تحقق أخيرا، في الأسبوع الماضي؛ حيث وافقت قناة “دبليو إتش بي إف” على ظهورها بحجابها.

وقالت طاهرة في مقابلة أجرتها معها محطتها في وقت سابق، “لم أعتقد أبدا أن هذا الأمر سيتحقق يوما ما؛ فلا أحد آخر يشبهني على شاشات التلفزيون الأميركية”.

وتحدثت عن صعوبات واجهتها في مشوارها، وقد رفض العديد من مخرجي الأخبار ظهورها على الهواء “طالما أنها ترتدي الحجاب”.

وأكدت طاهرة “كنت واثقة من أنه سيأتي يوم، ويمنحني أحدهم الفرصة”.

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