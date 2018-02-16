الجمعة 16 فبراير/شباط 2018، العدد: 10902

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الجمعة 16 فبراير/شباط 2018، العدد: 10902

المعارضة الألمانية لا ترحب بتركيا في الاتحاد الأوروبي

رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني المعارض تشدد على ضرورة أن تنهي ميركل مراعاتها في التعامل مع تركيا.

العرب  [نُشر في 2018/02/16، العدد: 10902، ص(5)]

دعوات إلى الحسم مع تركيا

برلين - دعت المعارضة الألمانية حكومة بلادها إلى وقف فوري لجميع صادرات الأسلحة لتركيا، الشريك بحلف شمال الأطلسي (ناتو) وتجميد المفاوضات بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فيما يسعى رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إلى ترميم علاقات بلاده المتدهورة مع ألمانيا خلال لقائه الخميس في برلين المستشارة أنجيلا ميركل.

وقالت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني المعارض زارا فاجنكنشت “من يرغب في مواصلة التفاوض مع دكتاتور إسلامي حول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فإنه يدهس الفكرة الأوروبية بالأقدام”.

وشددت فاجنكنشت على ضرورة أن تنهي ميركل مراعاتها في التعامل مع تركيا خلال لقائها مع رئيس الحكومة التركية، مشيرة إلى تدهور مستوى الحريات في أنقرة التي تحتجز صحافيين ألمانا.

وتابعت “أمر لا يُطاق أن يقبع دينيز يوجيل منذ عام في السجن والمساعدات المالية والائتمانية الأوروبية التي تقدر بالملايين لا تزال توجه لتركيا على الرغم من ذلك”.

وناشد جيم أوزديمير، النائب البرلماني عن حزب الخضر والرئيس السابق للحزب، ميركل تناول موضوع التدخل التركي في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية.

وقال رئيس حزب الخضر السابق “يجب ألا نتغاضى عن الأمر، عندما يقصف أحد شركاء حلف الأطلسي مدنيين بقنابل ويتسبب في نزوح الآلاف من الأشخاص وتهديد شريك آخر بالحلف”.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد أعلنت، مطلع سبتمبر الماضي، تأييدها وقف مفاوضات انضمام تركيا إلى الكتلة الأوروبية، المتعثرة أصلا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، منتصف نوفمبر الماضي، ميزانيته للعام 2018 التي أشارت إلى خفض ملحوظ في التمويل المخصص لتركيا على خلفية الشكوك حيال التزام أنقرة بمسائل تخص مفاهيم الديمقراطية ودولة القانون وحقوق الإنسان.

وقادت ميركل المطالبة بخفض التمويل، الذي يمنحه الاتحاد الأوروبي للدول التي تجري مفاوضات للانضمام إلى التكتل، عقب حملة الاعتقالات الواسعة في تركيا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة.

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