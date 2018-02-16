فيلايني يقرر الرحيل إلى تركيا

نجم مانشستر يونايتد الإنكليزي مروان فيلايني يتوصل لاتفاق مع أحد أندية الدوري التركي للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

العرب

استعدادات الرحيل

مانشستر (إنكلترا) - كشفت تقارير صحافية أن نجم مانشستر يونايتد الإنكليزي توصل لاتفاق مع أحد أندية الدوري التركي للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل فإن لاعب الوسط البلجيكي مروان فيلايني يقترب من ارتداء قميص بشكتاش التركي، الصيف المقبل في صفقة انتقال حر.

وسينتهي عقد فيلايني الحالي مع اليونايتد في شهر يونيو المقبل، فيما ربطته تقارير بالرحيل عن ملعب أولد ترافورد بعد أن تراجعت أهميته في تشكيلة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

ويأمل مورينيو الإبقاء على صاحب الـ30 عاما، لكن من الواضح أن اللاعب لا يرغب في الاستمرار مع الفريق الأحمر، حيث يريد المشاركة أساسيا بانتظام، وهو الأمر الذي لا يحصل عليه تحت قيادة السبيشيال وان.

يذكر أن فيلايني انضم لليونايتد في عام 2013 قادما من إيفرتون ولعب 101 مباراة مع عملاق مانشستر في البريميرليغ وسجل 11 هدفا.

وفي سياق آخر أكد لاعب الوسط بول بوغبا، أنه نادم على انضمامه لنادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، ويفكر في الرحيل عن ملعب أولدترافورد في المستقبل. وعاد بوكبا لليونايتد عام 2016، قادما من يوفنتوس الإيطالي في صفقة قياسية تكلفت بنحو 110 ملايين يورو. ووفقا لصحيفة “ليكيب” فإن علاقة الدولي الفرنسي مع مدربه جوزيه مورينيو، أصبحت متوترة للغاية، كما أنه غير راض عن الطريقة التي يوظفه بها المدرب البرتغالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن صاحب الـ24 عاما قد بدأ يشعر بالندم على عودته لليونايتد، ويعتقد أنه كان من الأفضل له أن ينضم للعملاق الإسباني ريال مدريد.

لكن من ناحية أخرى أشارت الصحيفة إلى أن رحيل بوكبا عن اليونايتد لن يكون سهلا، حيث أن عقده مع النادي ممتد حتى عام 2021، كما أن إدارة النادي الإنكليزي لن تتخلى عنه بسهولة، إذ أنه يعتبر استثمارا كبيرا للنادي سواء من الناحية الرياضية أو التسويقية.