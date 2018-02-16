الجمعة 16 فبراير/شباط 2018، العدد: 10902

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الجمعة 16 فبراير/شباط 2018، العدد: 10902

فينغر ينتقد الاتحاد الأوروبي

مدرب أرسنال أرسين فينغر ينتقد لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التي تمنع اللاعب من اللعب مع فريقه الجديد في الدوري الأوروبي ويصفها بأنها 'غير منطقية'.

العرب  [نُشر في 2018/02/16، العدد: 10902، ص(23)]

رغبة في التغيير

لندن - انتقد أرسين فينغر مدرب أرسنال لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التي تمنع لاعبا مثل بيير-إيمريك أوباميانغ من اللعب مع فريقه الجديد في الدوري الأوروبي ووصف هذه اللوائح بأنها “غير منطقية”.

وانضم أوباميانغ إلى أرسنال الشهر الماضي ولن يكون بوسعه اللعب في الدوري الأوروبي لأنه سبق أن شارك هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا مع فريقه السابق بروسيا دورتموند.

وتمنع اللوائح أي لاعب من تمثيل فريقين مختلفين في أوروبا خلال الموسم ذاته. وقال فينغر في مؤتمر صُحفي “أعتقد أن جميع الأندية ترغب في إلغاء هذه اللائحة في أوروبا. فعلى سبيل المثال شارك (أوباميانغ) مع دورتموند وانتقل دورتموند إلى اللعب في الدوري الأوروبي، ولا يستطيع (أوباميانغ) اللعب (في صفوف الفريق)”.

“عند النظر إلى حجم الإنفاق في سوق الانتقالات سنجد الآن أن الفريق ينفق 50 و60 و70 مليون جنيه إسترليني في منتصف الموسم ولا يستطيع اللاعبون الجدد المشاركة وهذا غير منطقي”.

ويستضيف أرسنال منافسه أوسترسوند في لقاء الإياب الأسبوع المقبل قبل أن يواجه مانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية في 25 فبراير الجاري.

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