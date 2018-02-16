طائرة تأخذ المسافرين من طوكيو إلى باريس دون إقلاع

شركة يابانية تنظم رحلات افتراضية إلى باريس وتمكن الركاب من مشاهدة معالم باريس ومزاراتها في سفرة فريدة من نوعها.

العرب

سعر الرحلة الافتراضية أقل من الفعلية

طوكيو – اربطوا أحزمة مقاعدكم في الرحلة المتجهة إلى باريس لكن لا تنتظروا أن تقلع بكم.

هكذا أبلغت شركة فيرست إيرلاينز اليابانية الركاب الذين أقدموا على تجربة الرحلات الافتراضية التي تنظمها الشركة.

وهذا بالضبط ما فعله 12 راكبا هذا الأسبوع، حيث استرخوا على مقاعد الدرجة الأولى والدرجة الاقتصادية وقدمت لهم الشركة وجبة عشاء قبل أن يشرعوا في رحلة افتراضية إلى معالم باريس ومزاراتها.

وقال تاكاشي ساكانو (39 عاما) في أولى رحلاته الافتراضية “القيام برحلة حقيقية أمر مزعج في تحضيراته وباهظ التكلفة ويستهلك الكثير من الوقت. لذلك أعتقد أن من الجيد أن نتمكن من الاستمتاع بكل ذلك دون إزعاج”.

وأضاف أنه يود أن “يسافر” افتراضيا في المرة القادمة إلى روما.

وتم حجز مقاعد الشركة بالكامل منذ أن بدأت العمل في 2016 لأن سعر الرحلة الافتراضية التي تستغرق ساعتين فقط هو 62 دولارا فحسب وهو ما يقل كثيرا عن تكلفة الرحلة الفعلية.

وتسير الشركة رحلاتها الافتراضية إلى باريس وروما وهاواي ونيويورك، وقريبا ستضيف رحلات داخلية إلى مختلف أنحاء اليابان.