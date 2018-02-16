اشتعال الصراع في مراكز القمة والقاع بألمانيا

فريق آينتراخت فرانكفورت يستضيف فريق لايبزغ في مباراة تاريخية تقام يوم الاثنين، لتكون هي المرة الأولى التي تقام فيها مباراة بالبوندسليغا في بداية الأسبوع في أوروبا.

العرب

بداية جديدة

برلين - ظل الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) صامدا، على الأقل حتى الأسبوع الماضي، في الوقت الذي أجرت فيه العديد من الدوريات الأوروبية تغييرات في أيام إقامة المباريات وتوقيت انطلاقها لتحقيق انتشار أوسع.

ولكن آينتراخت فرانكفورت يستضيف فريق لايبزغ في مباراة تاريخية تقام يوم الاثنين، لتكون هي المرة الأولى التي تقام فيها مباراة بالبوندسليغا في بداية الأسبوع في أوروبا وليس في نهايته.

واختارت رابطة الدوري الألماني مباراة في غاية الإثارة لتبدأ بها تجربتها الجديدة، حيث ستجمع بين صاحبَيْ المركز الرابع والمركز الثاني في صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. وخلف بايرن، الذي يحتل صدارة الترتيب بفارق 18 نقطة عن أقرب ملاحقيه والذي يواجه فولفسبورغ يوم السبت المقبل، تظل الأمور معقدة بين الأندية التي تريد حجز مقعد لها للعب في أوروبا.

أربع نقاط فقط تفصل شالكه، صاحب المركز السادس، عن لايبزغ صاحب المركز الثاني، ولكن شالكه يدرك أن خسارة مباراة أخرى على أرضه، أمام هوفنهايم السبت، قد تقلص آمال الفريق في التأهل إلى البطولة القارية. كانت مباراة سابقة في الدوري الألماني قد أقيمت يوم الاثنين، حيث جمعت هذه المباراة فيردر بريمن بشتوتغارت في 2016، بسبب ازدحام المباريات. ولكن مباراة فرانكفورت ولايبزغ ستكون أول مباراة من أصل خمس مباريات هذا الموسم تم إقرار إقامتها يوم الاثنين عن عمد.

وستكون الفرصة متاحة لبايرن ميونيخ المتصدر لتحقيق فوزه العاشر على التوالي عندما يحل على فولفسبورغ، السبت في المرحلة الـ23 من الدوري الألماني، في طريقه المرجحة للاحتفاظ بلقبه، فيما تستمر المنافسة على المراكز المؤهلة إلى البطولات الأوروبية. ويتألق بايرن بشكل لافت تحت إشراف مدربه يوب هاينيكس، الغائب عن الفوز الأخير على شالكه بسبب المرض، ففاز في 20 من مبارياته الـ21 في جميع المسابقات.

ويبحث بايرن عن مدرب الموسم المقبل، بعد تأكيد هاينكيس أكثر من مرة عدم استمراره في منصبه الذي تولاه بعد إقالة المدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي في أكتوبر الماضي. وستكون المواجهة بمثابة الإعداد الأخير لبايرن قبل استقبال بشيكتاش التركي الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. ويتوقع أن يعود إلى صفوف بايرن لاعب وسطه الإسباني تياغو الكانتارا لتعافيه من إصابة أبعدته ثلاثة أشهر عن الملاعب، فيما يغيب لاعب الوسط الآخر التشيلي أرتورو فيدال بسبب إيقافه.

وستكون رابطة الدوري الألماني، التي واجهت اعتراضات كبيرة من الجماهير بشأن إقامة المباريات أيام الاثنين، في حالة سعادة خاصة وأن تجربتها ستخرج إلى النور أخيرا. وقال نيكو كوفاتش مدرب فرانكفورت بعد فوز فريقه على ماينز 3-0 في دور الثمانية بكأس ألمانيا “لدينا ثلاث مباريات هذا الأسبوع، ولكن هذا يوضح روحنا القوية ورغبتنا في القتال”. وأضاف “أنا فخور باللاعبين، إنهم لا يستسلمون ودائما يثقون في أنفسهم. نملك بعض اللاعبين الجيدين”.

وتذبذب أداء شالكه بعد سلسلة هزائمه في الدوري ولكنه يمكن أن يتشجع عقب الأداء الطيب الذي قدمه خلال مباراته الأخيرة أمام بايرن في ميونيخ رغم هزيمته 1-2.

وقال مدرب شالكه دومينيكو تيديسكو “في النهاية، يمكننا الحصول على العديد من الأشياء الإيجابية، ولكن بلا نقاط. إذا واصلنا اللعب بمثل هذا المستوى، ستكون مسألة وقت فقط قبل أن نبدأ بالحصول على مكافآتنا على هذا الأداء”. وفشل فريق بوروسيا مونشنغلادباخ في الفوز في آخر ثلاث مباريات، كما فشل في تسجيل الأهداف، ليتراجع إلى المركز العاشر في جدول الترتيب قبل المواجهة التي تجمعه يوم الأحد المقبل بضيفه بوروسيا دورتموند، الذي على العكس لم يخسر منذ تولي بيتر شتويغر تدريب الفريق، وقفز إلى المركز الثالث.

وقال توني يانتشكي لاعب غلادباخ “في آخر أربع أو خمس سنوات استطعنا أن نقلب نتائج مباريات متكافئة لمصلحتنا. مؤخرا، أصبحنا نخسر هذه المباريات. سنجد طريقنا للخروج من دوامة الهزائم”. ويحل فريق باير ليفركوزن، صاحب المركز الخامس، ضيفا على هامبورغ، صاحب المركز الثاني من القاع، السبت، مع العلم أن فريق هامبورغ لم يحقق أي انتصار في آخر تسع مباريات.

;قد تزداد أوضاع هامبورغ تعقيدا إذا فاز فريق ماينز، الذي يحتل المركز السادس عشر في البوندسليغا، على مضيفه هيرتا برلين الجمعة. وقال بيرند هوليرباخ مدرب هامبورغ “عادة ما تكون أمامك مباريات صعبة في البوندسليغا، ودائما تكون المباريات متكافئة للغاية. ولكن عادة ما تتاح أمامنا الفرصة لحصد النقاط الثلاث في كل جولة”. وما زال هوليرباخ يبحث عن أول انتصار له منذ توليه تدريب هامبورغ، عكس تايفون كوركوت، الذي تعادل في مباراة وفاز في أخرى مع شتوتغارت منذ توليه المسؤولية، وقبل مواجهة أوجسبورغ يوم الأحد المقبل.