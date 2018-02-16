الجمعة 16 فبراير/شباط 2018، العدد: 10902

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الجمعة 16 فبراير/شباط 2018، العدد: 10902

حزب مغربي ينتقد الخلافات داخل الحكومة

التقدم والاشتراكية ينتقد ما وصفه بـ'السلبيات وردود الفعل غير المسبوقة' الناجمة عن العلاقات بين الأطراف التي تقود الحكومة.

العرب  [نُشر في 2018/02/16، العدد: 10902، ص(4)]

تصاعد الانتقادات

الرباط - اعتبر حزب الأصالة والمعاصرة، أكبر أحزاب المعارضة في المغرب مقاطعة عدد من وزراء البلاد لمجلس حكومي “خطوة خطيرة”.

وقبل نحو أسبوع، غاب وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار (مشارك في الائتلاف الحكومي) عن آخر مجلس حكومي كما غابوا عن لقاء عقده رئيس الحكومة سعدالدين العثماني في مدينة وجدة (شمال شرق) مؤخرا؛ مما أثار جدلا في الساحة السياسية المغربية.

وتعليقا على ذلك، قال رئيس الكتلة النيابية لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) محمد أشرورو إن “خطورة غياب الوزراء تكمن في كونها جاءت مباشرة بعد تصريحات رئيس الحكومة السابق عبدالإله بن كيران والتي هاجم فيها بعض الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي”.

وفي 3 فبراير الجاري وخلال مؤتمر لـ”حزب العدالة والتنمية” (قائد الائتلاف الحكومي)، الذي يعد بن كيران أمينه العام السابق، انتقد الأخير وزير الزراعة أمين عام حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش.

وقال بن كيران متوجها لأخنوش “أحذرك من أن زواج المال والسلطة خطر على الدولة”، في إشارة إلى أن الأخير يعتبر أيضا من رجال الأعمال البارزين في البلاد.

وأضاف أشرورو، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الرباط، الخميس “أن هناك أحزابا في الأغلبية تمارس في نفس الوقت المعارضة، وهو ما يخلق عدم وضوح في المشهد لدى المواطن”.

وقال رئيس الكتلة النيابية لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) عزيز بن عزوز، إن حزبه “غير متيقّن من أن غياب الوزراء كان على أساس مقاطعة مجلس الحكومة، إلا أن المعطيات على الساحة السياسية تؤكد وجود إشكال في عمل الأغلبية الحكومية”.

وانتقد بن عزوز خلال المؤتمر الصحافي ذاته موقف حزب التجمع الوطني للأحرار واعتبره “تغيّبا عن مؤسسة دستورية”.

وبدوره انتقد حزب التقدم والاشتراكية ما وصفه بـ”السلبيات وردود الفعل غير المسبوقة” الناجمة عن العلاقات بين أطراف بالأغلبية التي تقود الحكومة.

وفي المقابل أكد سعدالدين العثماني، الذي يتولى أيضا الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن الأغلبية الحكومية تواصل القيام بمهامها بطريقة عادية. وشدّد على أن حزبه “من موقع تحمل المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقه حريص على تماسك الأغلبية وملتزم بالوفاء لتحالفاته والتزاماته ضمنها”.

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