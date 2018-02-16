تمسك بتوحيد الجيش الليبي قبيل معركة درنة

تواصل مصر محاولات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية والجمع بين جناحيها في الشرق والغرب، أملا في إعادة هيكلتها بما يجعلها مؤهلة لتحمل المسؤولية الأمنية في إطار وحدوي لتقليص نفوذ الميليشيات الإسلامية، وهو الأمر الذي يصطدم بعملية درنة التي يعارضها الفريق التابع لحكومة الوفاق.

العرب

درنة الوجهة القادمة

القاهرة - استأنف العسكريون الليبيون الخميس اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية التي ترعاها القاهرة منذ نحو سنة. وتزامنت الاجتماعات مع استعداد الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر لمعركة تحرير درنة من الجماعات الإرهابية التي تسيطر عليها، وهو الأمر الذي يرفضه المجلس الرئاسي.

وعلمت “العرب” أن اجتماع العسكريين الخميس جدد ضرورة توحيد الجيش الليبي تحت قيادة خليفة حفتر، وتوحيد المؤسسة العسكرية بكل فروعها، وجمع الشتات وتوحيد الإدارات وإعداد الهيكل التنظيمي للجيش وتكوين مجلس (أو هيئة) موحدة تضم منتسبي القوات المسلحة، بعيدا عن الدين أو السياسة.

وتدور المفاوضات بين فريقين يضمان ضباطا من مختلف المدن الليبية، أحدهما تابع للقيادة العامة برئاسة خليفة حفتر والآخر يمثل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

ويأتي اللقاء استكمالا لسلسلة اللقاءات الليبية التي ترعاها السلطات المصرية عبر اللجنة المصرية المعنية بليبيا، برئاسة اللواء محمد الكشكي مساعد وزير الدفاع ووزير الخارجية المصري سامح شكري.

وكان أحمد المسماري الناطق باسم قوات مجلس النواب الليبي، أعلن عن جاهزية اتفاق توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد بعد سلسلة اجتماعات احتضنتها القاهرة على مدى أشهر.

وقال المسماري من بنغازي مساء الأربعاء، إنه جرى الاتفاق على معظم البنود خلال النقاشات و”في انتظار التوقيع على وثيقة الاتفاق الذي ترعاه مصر”.

تدخل مصر من الممكن أن يؤثر على مصداقيتها لدى ممثلي الجيش الذين سبق أن أعلنوا رفضهم لأي تدخل خارجي

ورغم وصول المتحاورين لنتائج متقدمة تم الإعلان عنها عقب اجتماعات عقدت في القاهرة ديسمبر الماضي، إلا أن عدة عراقيل مازالت تقف أمام التوصل لاتفاق نهائي من بينها تعطل جهود تعديل اتفاق الصخيرات، وخاصة المادة الثامنة المتعلقة بالمناصب السيادية والعسكرية في ليبيا.

ولا يستبعد مراقبون انهيار الجهود التي تم التوصل إليها، خاصة مع إعلان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رفضه أي تصعيد عسكري في مدينة درنة التي يستعد الجيش لتحريرها من الجماعات الإرهابية.

ويحشد الجيش قواته على تخوم المدينة استعدادا لتحريرها، حيث قصفت قوات الجيش المتمركزة في المدخل الغربي لمدينة درنة الأسبوع الماضي أوكار الجماعات المتطرفة، ما أجبرها على التراجع إلى داخل المدينة. وتناول رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج خلال اجتماع وزاري مساء الأربعاء، الأوضاع في مدينة درنة والتحشيدات العسكرية هناك، مؤكدا على موقف المجلس الرئاسي الداعي إلى عدم الانجرار وراء تصعيد عسكري غير محسوب العواقب، وما ينتج عنه من أوضاع إنسانية صعبة.

ومدينة درنة هي المدينة الوحيدة في إقليم برقة التي مازالت تحت سيطرة ما يسمى بـ”مجلس شورى مجاهدي درنة”، وهو فصيل مسلح يضم جماعات موالية لتنظيم القاعدة.

ويطوق الجيش المدينة منذ نحو ثلاث سنوات منعا لتسلل العناصر الإرهابية إلى مدن أخرى في المنطقة الشرقية.

ويسيطر ما يسمى بـ”مجلس شورى مجاهدي درنة” على المدينة التي لديها تاريخ من التشدد منذ أن تمكن من طرد تنظيم داعش منتصف سنة 2015. وسيطر تنظيم داعش أكتوبر 2014 على المدينة وأعلنها إمارة تابعة له. غير أن تقارير إعلامية تشير إلى أن الجيش المصري الداعم الأول لحفتر في معاركه ضد الإرهاب، يشرف بالكامل على معركة درنة الوشيكة. وترجح التقارير إمكانية مشاركة قوات مصرية باقتحام المدينة عقب زيارات سرية قام بها حفتر للقاهرة أخيرا.

ويقول متابعون إن تدخل مصر من الممكن أن يؤثر على مصداقيتها لدى ممثلي المؤسسة العسكرية، الذين كانوا أعلنوا توصلهم إلى أربعة مبادئ رئيسية من بينها تعزيز المصالحة ونبذ العنف ورفض التدخل الأجنبي في البلاد.

وتشهد المناطق الحدودية مع ليبيا مواجهات بين الجيش المصري ومهربين ومسلحين يريدون اختراق الحدود إلى العمق المصري والقيام بعمليات إرهابية.

وأعلن الجيش المصري الخميس، أنه أحبط محاولة تسلل 10 سيارات دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر على خط الحدود الغربية مع ليبيا، وتم تدمير تلك السيارات بشكل كامل. وكشف الجيش المصري عن تصديه لأكثر من محاولة لاختراق وتسلل للحدود المتاخمة لليبيا وتدمير عربات محملة بالأسلحة، عبر أكثر من قصف جوي.