الآباء العزاب يواجهون خطر الموت المبكر

دراسة كندية تكشف أن احتمال الوفاة مبكرا يزيد بمرتين لدى الآباء العزاب مقارنة بالأمهات العازبات أو الآباء المتزوجين.

العرب

الآباء العزاب يعانون من نسبة وفاة عالية

أوتاوا - أظهرت دراسة كندية أن احتمال الوفاة مبكرا يزيد بمرتين لدى الآباء العزاب مقارنة بالأمهات العازبات أو الآباء المتزوجين.

وقالت ماريا شيو الباحثة في الصحة العامة في جامعة تورنتو والمعدة الرئيسية للدراسة “تظهر دراستنا أن الآباء العزاب يعانون من نسبة وفاة عالية وتشير إلى ضرورة اعتماد سياسات في مجال الصحة العامة للمساعدة على تحديد هؤلاء الرجال ودعمهم”.

ونشرت الدراسة في مجلة “ذي لانسيت بابليك هيلث” وهي ترتكز على استبيانات صحية شملت 40500 شخص بين العامين 2000 و2012.

وفي صفوف 871 أبا من دون شريكة حياة، بلغت نسبة الوفيات 5.8 لكل ألف وهي مرتفعة بوضوح عن النسبة لدى الأمهات العازبات (1.7 لكل ألف) ولدى الآباء المتزوجين (1.9 لكل ألف).

ومع أخذ عوامل محددة مرتبطة بالآباء العزاب في الاعتبار وهم عموما أكبر سنا وأكثر عرضة للإصابة بالسرطان وبأمراض قلبية-وعائية، يبقى احتمال الوفاة أعلى بمرتين.

ولم يعرف السبب بالتحديد إلا أن الباحثين يشتبهون بالضغط النفسي و”أنماط الحياة غير السليمة” من تغذية غير متوازنة وقلة الرياضة والاستهلاك المرتفع للكحول.

ويضاف إلى ذلك أن هؤلاء الرجال يتمتعون بدرجة أقل بكثير من النساء العازبات، “بعلاقات اجتماعية ومساعدة اجتماعية أو دعم في تربية أطفالهم”.

ويعتبر الأب العازب في غالب الأحيان مطلقا أو منفصلا بعد علاقة طويلة. ومع انتشار انفصال الأبوين يعيش عدد متزايد من الأطفال مع واحد من الوالدين.