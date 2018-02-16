الجمعة 16 فبراير/شباط 2018، العدد: 10902

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الجمعة 16 فبراير/شباط 2018، العدد: 10902

ماكدونالدز تحظر على الأطفال ساندويتش البرغر بالجبن والبطاطا

  • أعلنت شركة ماكدونالدز أكبر سلسلة وجبات سريعة في العالم أنها في إطار سعيها إلى تطبيق خطة جديدة عالمية لخفض السعرات الحرارية وجعل طعام الأطفال صحيا أكثر قررت استبعاد ساندويتش البرغر بالجبن والبطاطا المقلية من وجبات الأطفال في الولايات المتحدة.

العرب  [نُشر في 2018/02/16، العدد: 10902، ص(24)]

الحرمان من الوجبات الشهية لصحة أفضل

لوس انجلس – قررت شركة ماكدونالدز استبعاد ساندويتش البرغر بالجبن “تشيز برغر” من قوائم وجبات الأطفال “هابي ميل” في الولايات المتحدة وتقليل البطاطا المقلية في وجبات “مايتي ميل” في إطار خطة جديدة عالمية لخفض السعرات الحرارية وجعل طعام الأطفال صحيّا أكثر.

واقترنت التغييرات التي أعلنتها أكبر شركة للوجبات السريعة في العالم، الخميس، بوضع حدود عالمية للسعرات الحرارية والصوديوم والدهون المشبعة والسكر المضاف لأول مرة عند التصنيع في وجبات “هابي ميل” التي تقول جهات استشارية وأصحاب امتيازات البيع إنها تحقق 15 بالمئة تقريبا من المبيعات في الولايات المتحدة.

وتهدف ماكدونالدز بحلول عام 2022 إلى أن تحتوي نصف وجبات الأطفال على الأقل التي تقدمها في مختلف أنحاء العالم على 600 سعر حراري أو أقل و10 بالمئة من سعرات الدهون المشبعة و650 ملليغراما من الصوديوم و10 بالمئة من سعرات السكر المضاف عند الإنتاج.

وستواصل مطاعم السلسلة في الولايات المتحدة تقديم البرغر بالجبن في وجبات الأطفال عند الطلب لحفز الزبائن على تغيير سلوكهم الغذائي.

واتخذت الشركة قرارا مماثلا بالنسبة للمشروبات الغازية في وجبات الأطفال سنة 2013 مما أدى إلى اختيار بعض الزبائن للماء أو الحليب أو العصير بدلا عنها. وكانت ماكدونالدز أعلنت يناير الماضي أنها تنوي تغيير الأكواب التي تقدم بها المشروبات الغازية بنهاية هذا العام، مشيرة إلى أنها ستستخدم أكوابا تمت إعادة تدويرها وتم استخدام الألياف في صناعتها.

يذكر أنه تم الضغط على ماكدونالدز من قبل منظمات مدافعة عن البيئة وبعض الزبائن لتغيير الأكواب التي تقدم فيها المشروبات، وقد وجهت لها عدة انتقادات بسبب اعتمادها على أدوات صنعت من مواد أعيد تدويرها.

كما أن سلسلة ماكدونالدز الأميركية افتتَحَت مطعماً صحياً في مدينة سيدني الأسترالية، عام 2015 باسم “ماك كافيه”، يعرضُ كلّ المنتجات الصحية ومن بينها الخضروات.

وأفادت عند افتتاحه بأنه لن يقدّمَ أي منتجات تقليدية لماكدونالدز كالوجبات السريعة، بل سيتم تقديم منتجات ومشروبات صحية بدلاً من المشروبات الغازية.

وصرَّحَت المتحدثة الرسمية لماكدونالدز، بأنَّ هذا المطعم بمثابة اختبار لمأكولات ومشروبات جديدة لم تُقدَّم من قبل.

وقالت ماكدونالدز إنها ستخفض السعرات الحرارية والصوديوم في وجبة “ماك ناجت مايتي ميل” التي تحتوي على ست قطع من الدجاج وتقدم لأطفال أكبر سنا، وذلك بتقليل حصة البطاطا المقلية إلى النصف.

وتخطط ماكدونالدز أيضا لزيادة الأسواق التي تعرض فيها تقديم كتب -تكون مع وجبة الأطفال- بدل اللعب من 20 إلى 100 سوق بحلول 2019. وكانت الشركة تعرضت لانتقادات شديدة في السابق بسبب استخدامها اللعب من أجل الترويج للوجبات.

ووفقا لمصادر إعلامية، فإنه سبق لماكدونالدز أن رفضت استخدام بعض المكونات في تصنيع الأغذية، وتخلت عن استخدام بعض المواد الاصطناعية الحافظة خلال إعداد قطع الدجاج.

وذكرت وكالة أي بي، في عام 2008 أن إدارة الشركة اتخذت هذا القرار من أجل الوصول إلى قائمة غذاء صحي أكثر.

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