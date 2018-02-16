غرفة النوم وفقا لفلسفة 'فينج شوي'

غرفة النوم ينبغي أن تكتسي باللون الأبيض أو درجات البني والدرجات الرملية وأن يستند رأس السرير على حائط صلب.

العرب

تصميم غرفة النوم يشعرك بالراحة النفسية والاسترخاء

تنصح مجلة "ليفينج آت هوم" الألمانية بتصميم غرفة النوم وفقا لفلسفة "فينج شوي" الصينية، التي تهدف إلى خلق التناغم مع البيئة المحيطة وتدفقات الطاقة، كي يحيا الإنسان حياة إيجابية هادئة وبلا توتر.

وأوضحت المجلة المعنية بالأثاث والديكور أنه من أجل شعور الأزواج بالراحة النفسية والاسترخاء ينبغي أن تكتسي غرفة النوم باللون الأبيض أو درجات البني والدرجات الرملية الناعمة وكذلك الرمادي المائل للأزرق الفاتح.

كما ينبغي أن يستند رأس السرير على حائط صلب وبحيث تتاح رؤية الباب والنافذة، وذلك من أجل الشعور بالأمان الداخلي.

وللغرض ذاته لا يجوز تعليق صور أو أرفف ثقيلة أو مصابيح فوق نهاية رأس السرير.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي التخلّي عن المرايا في غرفة النوم؛ لأنها تشيع جوا من الاضطراب والقلق في أرجاء غرفة النوم.