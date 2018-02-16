أبرز تغريدات العرب: الهروب من الواقع المزري قد يكون مفيد أحيانا

zi10O@
قالت لي أمي بعدما أصيبت بالجلطة القلبية وبلهجة البدو الشامخة "باتسر تكبر يا وليدي وتعالجني" كنت حينها في السابعة من عمري. وها أنا يا أمي الغالية قد حققت حلمك.
Reemmedhhat1@
Reemmedhhat1@
عيد الحب هو نفسه عيد الأضحى لكن يختلف الخروف.
ie_ei2@
ie_ei2@
أفضل خدمة ممكن تقدمها للبشرية هي أنك تكون دائماً "مالك دخل".
ialshamik@
ialshamik@
لا توجد مصادفات، فالنجاح هو نتيجة عمل الشيء الصحيح بالطريقة الصائبة مراراً وتكراراً الوقت هو أثمن مواردك، فاجعل لكل دقيقة ثمناً.
AlyaaGad@
AlyaaGad@
الاحترام المتبادل هو أساس كل العلاقات وبالذات الزوجية. تكلموا عن كل شيء باحترام وحنان ورغبة صادقة في الوصول إلى حل. أحبوا بعضكم وارحموا بعضكم.
omartobgi@
omartobgi@
الهروب من الواقع المزري قد يكون مفيدا أحياناً.. على الأقل للتخفيف من الضغوط النفسية التي تتراكم علينا كل يوم.
ZakiaSindi@
ZakiaSindi@
رأيت تواضع الأثرياء في دولة أجنبية زرتها، ورأيت تكبر الفقراء هنا!
Sajabahiz@
Sajabahiz@
الشيءُ الذي يأتي في غير أَوانه لا نفرح بِه كثيراً، فالأحلامُ التي تصلُ متأخرة، قد لا تجدُ لها في قطاراتِ أَعمارنا مقعدا!
VibesAR@
VibesAR@
الصورة الجماعيه بها دائماً شخص مفقود يتنازل عن مكانه ليلتقط الصورة.. والحياة ماهي إلا صورة جماعية كبيرة قد تتنازل يوما عن مكانك فيها لتسعد من تحب.
mohemmsalah@
mohemmsalah@
الإسلام السياسي قلب تدين المجتمعات العربية إلى تدين كاره وعدواني، لكنه سيظل ينهزم أمام الحياة الطبيعية وثقافة التدين المُحب والمتسامح.
observer_2012@
observer_2012@
في صحراء الجدب الإبداعي يتوقف العقل عند النص العتيق، والموروث التليد، كآلية للبحث عن الذات، فتصبح المسخرة مفخرة، والخيبة مأثرة ، والعجز اعجازاً، والهزيمة إنجازاً.
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