الجمعة 16 فبراير/شباط 2018، العدد: 10902

 عن العرب الاتصال بنا English
الجمعة 16 فبراير/شباط 2018، العدد: 10902

#أبرز تغريدات العرب: الهروب من الواقع المزري قد يكون مفيد أحيانا

العرب  [نُشر في 2018/02/16، العدد: 10902، ص(19)]

zi10O@

قالت لي أمي بعدما أصيبت بالجلطة القلبية وبلهجة البدو الشامخة "باتسر تكبر يا وليدي وتعالجني" كنت حينها في السابعة من عمري. وها أنا يا أمي الغالية قد حققت حلمك.

Reemmedhhat1@

عيد الحب هو نفسه عيد الأضحى لكن يختلف الخروف.

ie_ei2@

أفضل خدمة ممكن تقدمها للبشرية هي أنك تكون دائماً "مالك دخل".

ialshamik@

لا توجد مصادفات، فالنجاح هو نتيجة عمل الشيء الصحيح بالطريقة الصائبة مراراً وتكراراً الوقت هو أثمن مواردك، فاجعل لكل دقيقة ثمناً.

AlyaaGad@

الاحترام المتبادل هو أساس كل العلاقات وبالذات الزوجية. تكلموا عن كل شيء باحترام وحنان ورغبة صادقة في الوصول إلى حل. أحبوا بعضكم وارحموا بعضكم.

omartobgi@

الهروب من الواقع المزري قد يكون مفيدا أحياناً.. على الأقل للتخفيف من الضغوط النفسية التي تتراكم علينا كل يوم.

ZakiaSindi@

رأيت تواضع الأثرياء في دولة أجنبية زرتها، ورأيت تكبر الفقراء هنا!

Sajabahiz@

الشيءُ الذي يأتي في غير أَوانه لا نفرح بِه كثيراً، فالأحلامُ التي تصلُ متأخرة، قد لا تجدُ لها في قطاراتِ أَعمارنا مقعدا!

VibesAR@

الصورة الجماعيه بها دائماً شخص مفقود يتنازل عن مكانه ليلتقط الصورة.. والحياة ماهي إلا صورة جماعية كبيرة قد تتنازل يوما عن مكانك فيها لتسعد من تحب.

mohemmsalah@

الإسلام السياسي قلب تدين المجتمعات العربية إلى تدين كاره وعدواني، لكنه سيظل ينهزم أمام الحياة الطبيعية وثقافة التدين المُحب والمتسامح.

observer_2012@

في صحراء الجدب الإبداعي يتوقف العقل عند النص العتيق، والموروث التليد، كآلية للبحث عن الذات، فتصبح المسخرة مفخرة، والخيبة مأثرة ، والعجز اعجازاً، والهزيمة إنجازاً.

تابعوا:

OlympicCh_es@

حساب قناة

الألعاب الأولمبية.

:: اقرأ أيضاً

'البرميرليغ' يحافظ على عائداته التلفزيونية بفضل الأسواق الخارجية

الضمائر جفت أولا.. نهر دجلة يغادر موطنه

هيكل إعلامي تونسي مستقل لقياس نسب المشاهدة والاستماع

#الشعب_يريد_معرفة_ماركة_حجاب في الكويت

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

تيلرسون يزور أنقرة لتهدئة العلاقات المتوترة

2018-02-16

تكليف مارتن غريفيث بملف النزاع اليمني

2018-02-16

برلمان تونس يصادق على تعيين العباسي محافظا للبنك المركزي

2018-02-16

واشنطن تهدد موسكو بعواقب دولية بسبب هجوم 'نوت-بيتيا'

2018-02-16

الفساد المالي والخلافات السياسية يفشلان مؤتمر المانحين بالكويت

2018-02-16

الانتخابات أمل الليبيين لطي سبع سنوات عجاف بعد الثورة

2018-02-16

أزمة سياسية بالمغرب تكشف عن 'تصدع' داخل الائتلاف الحكومي

2018-02-16

ترامب يهاجم الديمقراطيين بعد 'سقوط' خطته بشأن الهجرة

2018-02-16

تيلرسون يؤكد دعم واشنطن للبنان 'الحر والديمقراطي'

yesterday 10:33:26

مقتل 17 شخصا وإصابة العشرات بإطلاق نار في فلوريدا الأميركية

yesterday 06:43:18

:: اختيارات المحرر

لورد تتوج كأفضل فنانة عالمية خلال حفل نيو ميوزيكال إكسبرس

ماكدونالدز تحظر على الأطفال ساندويتش البرغر بالجبن والبطاطا

الآباء العزاب يواجهون خطر الموت المبكر

أفلام الرعب تساعد الإنسان في التغلب على الخوف

'توازن' مغامرة فنية بين مسرحين متناقضين

طاهرة رحمن أول مذيعة محجبة بقناة أميركية

طائرة تأخذ المسافرين من طوكيو إلى باريس دون إقلاع

اكتئاب ما بعد الولادة قد يستمر لسنوات ويؤثر على سلوك الأطفال

اشتعال الصراع في مراكز القمة والقاع بألمانيا

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا