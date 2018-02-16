#هاشتاغ اليوم: #نفوق_خزامة_الدواسر

عدد من الشعراء قاموا بكتابة قصائد رثاء في الناقة خزامة بعد نفوقها التي فازت بعدة جوائز كأجمل النوق في مزاين الإبل الوطنية والخليجية.

العرب

أغلى ناقة

الرياض- أثار نفوق ناقة تعتبر من الإبل النادرة، تُدعى خزامة، حالة من الجدل على تويتر حيث تصدر هاشتاغ يحمل اسمها الترند في السعودية. ونفقت خزامة، التي تعتبر أغلى ناقة في الجزيرة العربية، بعد مرورها بوعكة صحية على إثر ولادتها التي نتجت عنها وفاة جنينها أيضا. وكتب إعلامي:

dbasdosari1@

#خزامة لم يهزمها إلا الموت #يا زين_ذكر_الله.

وكتب مغرد:

Nsssr__9@

فقدتك مثل فقد الدواسر لخزامة. #خزامة.

وتعود ملكية الناقة إلى رجل الأعمال ناصر بن قريع، وفازت بعدة جوائز كأجمل النوق في مزاين الإبل الوطنية والخليجية. وكان مالكها قد تلقى عروضا تجاوزت الثلاثين مليون ريال سعودي إلا أنه رفضها. وكتب عدد من الشعراء قصائد رثاء في خزامة بعد نفوقها. ونقل مغرد أبيات شعر:

aapplleeaa11@

يا ليت خزامة على الأرض حية والموت ماخذ غيرها بعض الأنذال، #خزامة.

وكتب آخر:

ward2132@

يا قايد البيض المفاريع طيفك بخفاقي تخلوا سببت للخفاق تضييق شرّقت بي والناس علوا يا شبه خزّامة بن قريع وضحا على هل الوضح بلوا #خزامة تبقين فارقة وانت ميتة بعد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للناقة بعد نفوقها، ونشر البعض صورا قالوا إنها لصاحب الناقة. في المقابل لاقى الأمر سخرية البعض من المغردين. وكتب أحدهم:

Dhmi_017@

#خزامة والله ما باقي إلا تأخذونها وتصلون عليها وتدفنونها وتجيبون لمبات وتعملون عزاء.

وتهكم آخر:

nbdhjen2@

سبب وفاة خزامة انهيار عصبي نتيجة تأخر وجبة العشاء حيث اعتبرت ذلك إهمالا منظما ومعتمّدا.

وقال معلق:

sv_savi s@

#نفوق_خزامة_الوضح، بينما يموت المئات من المساكين في أفريقيا يوميا يتباكى الجميع هنا من أجل ناقة!

وتفاعلت مغردة:

amwaj201591@

حاطين هاشتاغ وتعزون صاحبها وتكتبون قصائد لا أكيد تمزحون. أوكي غالية على صاحبها بس ليس إلى هذه الدرجة.

وأكد مغرد:

amwaj201591@

لا فرق بين محبة العرب والبدو تحديدا لإبلهم وتعلقهم بها والحزن على رحيلها وبين محبة الآخرين لأي نوع من الحيوانات والاهتمام بها والانهيار عند فراقها.