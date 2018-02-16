#الشعب_يريد_معرفة_ماركة_حجاب في الكويت

مستخدمو تويتر يعبرون عن استيائهم من حديث النواب عن ماركة الحجاب، بعد أن أثار تهكم أحدهم على وزيرة الدولة لشؤون الإسكان في الكويت.

العرب

جنان بوشهري حديث تويتر

الكويت- تسبب الحجاب الذي ترتديه وزيرة الدولة لشؤون الإسكان في الكويت، جنان بوشهري في جدل كبير على الشبكات الاجتماعية. وتبين تفاصيل هذا الجدل، أنه بعدما انتهت بوشهري من مداخلتها في مجلس النواب الأربعاء، التي ردّت من خلالها على تقرير لجنة حماية الأموال العامة في شأن التجاوزات التي لحقت بالأموال العامة وأملاك الدولة العائدة لمؤسسة الموانئ الكويتية من قبل إحدى الشركات، علق النائب خلف دميثير قائلا “حجاب الوزيرة بوشهري به دعاية إعلانية لشركة”.

لترد عليه النائب صفاء الهاشم بالقول “هذه ماركة اشعرفك (ما أدراك) أنت”. وردَّ دميثير بدوره على الهاشم، بأنه يعرف الماركات أكثر منها، مضيفا “نحن بقاعة ولسنا في محل للماركات”.

وعبّر مستخدمو تويتر عن استيائهم من حديث النواب عن ماركة الحجاب، ضمن هاشتاغ #جنان_بوشهري. فيما احتدّت سخرية من الواقعة ضمن هاشتاغ الشعب_يريد_معرفة_ماركة_حجاب_الوزيرة.

وتهكم الكاتب علي الزعبي “أتمنى أن تكون الحكومة واضحة وشفافة على الأقل مرة واحدة في حياتها، وتقول لنا: شنو (ما هو) ماركة الحجاب؟”. واقترح مغرد “أتمنى من النواب تشكيل لجنة تحقيق، وتبحث نتائجها خلال شهر! وأتمنى طرح الثقة بالوزيرة إذا حجابها طلع تقليد (تبيّن أنه تقليد)”.

وأضاف آخر “مفروض كل الديرة تعرف ماركة حجاب الوزيرة”. وتساءلت الناشطة أروى الروقيان “مجلس أمة أو مسرح طارق العلي؟؟”.

وأكد معلق “لم نرهم يوما يتكلمون عن عورة الفساد الفاحش والظاهر!” وأضاف “هل من شيم الرجال التكلم في هذه المواضيع؟؟ حسافة على الأصوات التي كانت تتمنى مواضيع تهم البلد”.

وقال حساب نراقبكم على تويتر “هل سأل نائب البرلمان عن طابور 100 الف طلب اسكاني؟ هل سأل عن “بلاوي” المقاولين؟ هل سأل عن البيوت الجديدة المتهالكة؟ هل سأل عن عدم وصول الكهرباء والماء والخدمات للمدن الجديدة؟ يا ليته صمت ولم يسأل”!

وجنان بو شهري هي وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات بالكويت وهي أول امرأة ترشح نفسها في انتخابات كويتية على الإطلاق عام 2006 منذ إقرار حقوق المرأة السياسية في السادس عشر من مايو عام 2005 وهي من مواليد عام 1973، حاصلة على شهادة ماجستير في الهندسة الكيميائية من جامعة الكويت والدكتوراه من جامعة عين شمس في القاهرة.