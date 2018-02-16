متفرقات: هاردن يحسم فوز فريقه

تتويج الثنائي الألماني سافشينكو وماسو بالميدالية الذهبية في مسابقة التزلج الفني المختلط ضمن منافسات التزلج الفني على الجليد.

العرب

سجل 28 نقطة لفريقه

◄ سجل جيمس هاردن 28 نقطة وتسع متابعات وتسع تمريرات حاسمة ليقود هيوستون روكتس لتحقيق فوزه العاشر على التوالي في دوري السلة الأميركي للمحترفين. وفاز هيوستون روكتس على ساكرامينتو كينجز 100-91. وحقق فوزه السابع عشر في آخر 19 مباراة وفوزه الرابع والأربعين مقابل 13 هزيمة في الموسم الحالي. وأحرز كريس باول 19 نقطة وسبع تمريرات حاسمة لروكتس مقابل تسجيل بوجدان بوجدانوفيتش 20 نقطة لكينغز. وفاز لوس أنجليس كليبرز على بوسطن سيلتكس 129-119 حيث سجل دياندري جوردان 30 نقطة و13 متابعة لكليبرز.

◄ توج الثنائي الألماني سافشينكو وماسو بالميدالية الذهبية في مسابقة التزلج الفني المختلط ضمن منافسات التزلج الفني على الجليد في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية. وسيطر الثنائي الألماني على مسابقة التزلج الحر وتوجا بالميدالية الذهبية بعد تسجيلهما 235.90 نقطة متفوقين بفارق 0.43 نقطة فقط على الثنائي الصيني المؤلف من سوي وينجينغ وهان كونغ. وحصل الثنائي الكندي المكون من ميجان دوهامل وإيريك رادفورد على الميدالية البرونزية بعد أن سجلا 230.15 نقطة فيما حل الثنائي الروسي تاراسوفا وموروزوف في المركز الرابع.

◄ قال مارك أدامز المتحدث الرسمي باسم اللجنة الأولمبية الدولية، إن توماس باخ رئيس اللجنة التقى مع الرياضيين الروس مرة أخرى خلال زيارته للقرية الأولمبية بدورة الألعاب الشتوية المقامة ببيونغ تشانغ. وأضاف أنه من المهم أن تتواصل اللجنة الأولمبية الدولية مع كافة الرياضيين في دورة الألعاب لمعرفة ما إذا كانت هناك أي مشكلات. ويتنافس الرياضيون كرياضيين مستقلين في بيونغ تشانغ تحت اسم الرياضيين الأولمبيين من روسيا، في أعقاب ممارسات تعاطي المنشطات في البلاد خلال دورة الألعاب بسوتشي في 2014.