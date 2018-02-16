تونس تتصدر أفريقيا في تصنيف الفيفا

64 هو المركز الذي تقدم إليه المنتخب السعودي في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي.

العرب

المحافظة على الترتيب

تونس – حافظ المنتخب التونسي على صدارة المنتخبات الأفريقية حيث احتل المركز الـ23 عالميا، في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الصادر الخميس.

فيما جاء المنتخب السنغالي في المركز الثاني واحتل المنتخب الكونغولي المركز الثالث في القارة محتلا المركز الـ39 عالميا، حيث صعد 4 مراكز دفعة واحدة فيما تراجع المنتخب المغربي للمركز الرابع في القارة والـ42 عالميا. وتراجع المنتخب المصري 13 مركزا في التصنيف العالمي حيث احتل المركز الـ43 عالميا والخامس أفريقيا، بعد أن كان الشهر الماضي في المركز الـ30.

ومن جانبه تقدم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى المركز الـ64 في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي. وتقدم المنتخب السعودي مرتبة واحدة بعد أن حصد 522 نقطة، بعد أن كان الشهر الماضي في المرتبة الـ65. وحل المنتخب السعودي خامسا على قائمة المنتخبات الآسيوية، حسب التصنيف نفسه.وحافظ المنتخب الألماني بطل العالم على صدارة التصنيف الشهري الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الخميس، فيما وصل منتخب أيسلندا لأفضل مركز في تاريخه محتلا المركز الثامن عشر عالميا. وحصل المنتخب الألماني على 1602 نقطة متفوقا على نظيره البرازيلي، صاحب المركز الثاني برصيد 1484 نقطة والمنتخب البرتغالي بطل أوروبا الذي جاء في المركز الثالث برصيد 1358 نقطة.

وتقدم المنتخب الأيسلندي مركزين عن التصنيف الذي صدر في الشهر الماضي ليحقق تقدما ملحوظا في التصنيف الشهري الجديد الذي لم يختلف كثيرا عن تصنيف الشهر الماضي في ظل إقامة 34 مباراة ودية دولية خلال الفترة السابقة، من بينها 28 مباراة في قارة أفريقيا. وتصدر المنتخب المكسيكي منتخبات أميركا الشمالية بعدما احتل المركز السابع عشر، فيما تصدر المنتخب الإيراني منتخبات قارة آسيا بعدما احتل المركز الـ33 عالميا، بينما احتل منتخب نيوزيلندا صدارة ترتيب منتخبات قارة أوقيانوسيا بعدما احتل المركز الـ120، ومن المقرر أن ينشر التصنيف الجديد لفيفا يوم 15 مارس المقبل.