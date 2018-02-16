'البرميرليغ' يحافظ على عائداته التلفزيونية بفضل الأسواق الخارجية

أدى اتفاق بين شركتي “سكاي” و”بي تي” اللتين تنقلان بصفة حصرية مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز إلى انخفاض سعر بث المباريات عن المستوى القياسي الذي بلغه في الفترة الماضية، لكنّ خبراء يرون أن “البرميرليغ” سيحافظ على حجم إيراداته بفضل شعبيته حول العالم ونمو جمهوره.

العرب

شهية متابعي البرميرليغ حول العالم لم تتراجع

لندن - أحرزت حقوق النقل التلفزيوني للدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم “البرميرليغ” أرباحا هائلة في السنوات الأخيرة، إلى أن بدأت في الانخفاض والتراجع في أسعار نقل المباريات الحية، لكن خبراء يرون أن زمن العائدات التلفزيونية الهائلة لكرة القدم الإنكليزية، لم يدخل عصر الأفول بعد.

وحافظت شبكة “سكاي”، شريك النقل الرئيس منذ إطلاق صيغة الدوري الجديدة في 1992، على موقعها كناقل رسمي للمباريات الحية بعد نيلها أربع حزم من أصل سبع للفترة بين 2019 و2022، بينما نالت “بي تي” الحزمة الأخرى المباعة حتى الآن، بقيمة إجمالية بلغت 6.16 مليارات دولار أميركي (4.46 مليار جنيه إسترليني).

ويتوقع أن يتخطى الرقم الإجمالي كلفة الفترة السابقة (2016-2019) والبالغة 7.09 مليارات دولار (5.14 مليارات جنيه إسترليني)، مع بيع المزيد من المباريات (200 للموسم الواحد بعدما كانت 168 في العقد الحالي)، رغم أن سعر المباراة الواحدة انخفض من 14 مليون دولار أميركي (10.2 ملايين جنيه إسترليني) إلى 12.8 مليون دولار (9.3 ملايين جنيه إسترليني).

ويبحث خبراء عن أسباب التباطؤ في التضخم الكبير بعد زيادات بنسبة 70 بالمئة تواليا في 2012 و2015، حيث بالكاد تمكن رئيس رابطة الدوري ريتشارد سكودامور من احتواء سعادته قبل ثلاث سنوات، لدى إعلانه عن الزيادة الهائلة في قيمة حقوق النقل في بريطانيا.

9 بالمئة سنويا نسبة ارتفاع عدد الجمهور العالمي المتابع للدوري الإنكليزي الممتاز

وكانت الصفقة جيدة إلى درجة أنها أثارت حالة من الذعر في أوروبا. فقد حذر رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس من أن البرميرليغ قد يصبح “أن بي إيه” (دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين) كرة القدم، وذلك بعد ضمانه 2.65 ملياري يورو (3.25 مليارات دولار) للحقوق المحلية في دوري بلاده.

لكن لم يكن متوقعا الوصول مجددا إلى هذا المستوى من التضخم. ويقول رئيس الرابطة السابق ريك باري “أعتقد أن الصفقة الأخيرة كانت غير عادية وفاجأت الجميع. لم يكن أحد يتوقع نموا بنسبة 70 بالمئة”، وتابع أن الصفقة الجديدة هي عبارة عن “تصحيح بسيط في السوق”.

ويتوقع البرميرليغ الحفاظ على إيراداته من خلال حقوق النقل الخارجية. ففي نوفمبر الماضي، تم تقدير صفقة مع موقع “بي بي تي في” الصيني بدءا من 2019 بقيمة 700 مليون دولار أميركي، أي 10 أضعاف العقد الحالي للحقوق في الصين. كما تردد أن شبكة “إن بي سي” الأميركية، دفعت في 2015 مليار دولار أميركي لست سنوات، حتى موسم 2021-2022. ويرى تيم بريدج، المدير في مجموعة الأعمال الرياضية ضمن شركة “ديلويت” للتدقيق المالي، أنه “على الصعيد الدولي، أجريت عقود في الولايات المتحدة، الصين، البرازيل وأفريقيا”.

وتابع “النمو الكبير في أسواق جديدة يؤشر على أن الشهية تجاه البرميرليغ حول العالم لم تتراجع”.

وفي اجتماع عبر الهاتف مع مستثمرين الأسبوع الماضي، قال إيد وودوارد، المدير التنفيذي السابق لنادي مانشستر يونايتد، إن “الجمهور العالمي المتراكم (للدوري) ارتفع 9 بالمئة سنويا، مع زيادة قوية في آسيا وأميركا الشمالية”.

وأدى اتفاق بين “سكاي” و”بي تي” في نوفمبر، تضمن تبادل المحتويات بينهما للمرة الأولى، دورا مهما في كبح قيمة حقوق المباريات، بحسب خبراء.

ويقول الخبير المالي في كرة القدم كيران ماغواير “توصلت بي تي وسكاي إلى اتفاق ودي.. دخلت بي تي السوق الرياضية لأن سكاي كانت تشفط سوق الحزمة العريضة ‘برودباند’. واتفاق نوفمبر لتبادل الخدمات إشارة إلى أن التنافس العدائي بينهما يتراجع”.

الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم حصل على حكم قضائي يساعده في مكافحة بث المباريات بشكل غير قانوني خلال موسم 2017/2018

وارتفعت الأربعاء قيمة سهم شركة سكاي بنسبة 3 بالمئة بعد تباهيها بخفض الصفقة الجديدة، سعر المباراة بنسبة 16 بالمئة من الاتفاق السابق، وذلك لنقل 128 مباراة بينها كل مباريات الجمعة والأحد والاثنين.

وبحسب جوليان أكويلينا من شركة “إندرز” للتحليل الإعلامي، فإن “هذه أخبار ممتازة بالنسبة لسكاي.. لم يتم دفع أي من اللاعبين للترشح لنيل كل الحزم كما في المرة الأخيرة. لا يزال في مقدورهم تقديم كل الحزم لعملائهم، على افتراض أن أي طرف ثالث لن يفوز بالحزمتين المتبقيتين (40 مباراة)”. وكان التغيير في عدد وبنية الحزم المعروضة جزءا من استراتيجية البرميرليغ لزيادة الأسعار من خلال تحفيز عمالقة التكنولوجيا مثل أمازون وفيسبوك للحصول على الحقوق، ولم يظهر حتى الآن اهتمام من هذه الشركات برغم الحديث عن أن أمازون قد تتقدم للترشح لنيل الحزمتين الأخيرتين.

ويقول بريدج، أن قدرة شركات التكنولوجيا على بث الرياضة الحية “لا تزال في مهدها”، ويشير إلى تكاليف إنتاج وعرض باهظة فضلا عن نيل الحقوق.

وهناك عامل آخر قلص قيمة الحقوق الرياضية وهو البث غير القانوني عبر الإنترنت. ويقول أكويلينا “كانت القرصنة مصدر قلق كبير. بقي ظلها يلوح في أفق حقوق كرة القدم ورياضات أخرى في السنوات الماضية”. ويتابع “لأنها مكلفة جدا وشعبية جدا، يلجأ الناس للعثور على طرق أخرى للمشاهدة، لذا لعبت القرصنة دورا كبيرا في تخفيض الأسعار”.

وكان الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم حصل على حكم قضائي يساعده في مكافحة بث المباريات بشكل غير قانوني خلال موسم 2017/2018. وبموجب الحكم القضائي، يتعين على مقدمي خدمات الإنترنت في المملكة المتحدة منع الأشخاص من الوصول بشكل غير قانوني إلى بث المباريات. ويساعد هذا الحكم على مكافحة بيع واستخدام أجهزة مثل “آي بي تي في” و”كودي” بشكل غير قانوني.