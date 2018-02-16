الجمعة 16 فبراير/شباط 2018، العدد: 10902

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الجمعة 16 فبراير/شباط 2018، العدد: 10902

القمة الثقافية العالمية الثانية في أبوظبي

اللجنة التوجيهية للقمة الثقافية السنوية الثانية في أبوظبي تعلن انعقادها في الفترة من 8 إلى 12 أبريل المقبل تحت عنوان 'إمكانيات بلا حدود'.

العرب  [نُشر في 2018/02/16، العدد: 10902، ص(14)]

دور جوهري للثقافة في تعزيز التغيير الاجتماعي الإيجابي

أبوظبي - أعلنت اللجنة التوجيهية للقمة الثقافية السنوية الثانية في أبوظبي عن انعقادها بعنوان “إمكانيات بلا حدود” في الفترة من 8 إلى 12 أبريل المقبل، في منارة السعديات بالمركز الثقافي المتجدد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وستناقش القمة التي تعقد بحضور عدد من قادة دول العالم، الدور الجوهري للثقافة في تعزيز التغيير الاجتماعي الإيجابي بدايةً من المعرفة مروراً بالفكر والموروث وانتهاءً بالحفاظ على المناخ ومكافحة التطرف.

ويضم برنامج القمة، بحسب وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة في دولة الإمارات نورة الكعبي، جملة من الموضوعات والعروض التي تناقش في حوارات وحلقات وندوات وورشات عمل، الكثير من الموضوعات والقضايا التي تعنى بالثقافة والمعرفة في ميادين الفكر والثقافة والفنون والعلوم التكنولوجية والتغيُّر المناخي، إضافة إلى قضايا المساواة بين الجنسين والعولمة والسياسة والموروث.

وقالت الكعبي “يسعدنا أن نقيم الدورة الثانية من القمة الثقافية في العاصمة الإماراتية، حيث نتطلع إلى نقاشات جادة لتحديد سبل المساعدة لتعزيز ودعم التغيير الإيجابي”.

وتنظم دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي القمة الثقافية، بالتعاون مع “مجموعة روثكوبف”، وهي شركة إعلامية واستشارية عالمية متخصصة في العلاقات الدولية، وشركة “تي سي بي فينتشرز”، المتخصصة في إنتاج المشروعات الفنية والاستشارات الثقافية.

ونذكر أن القمة الثقافية الأولى في أبريل الماضي، شارك فيها أكثر من 450 ضيفاً من 80 دولة، وتمّت خلالها مناقشة الكثير من القضايا المحورية في ظل التحديات العالمية التي تواجه مجالات الفن والتكنولوجيا والسياسة.

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