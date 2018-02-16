الجمعة 16 فبراير/شباط 2018، العدد: 10902

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الجمعة 16 فبراير/شباط 2018، العدد: 10902

اختتام النشاطات الثقافية للمهرجان الوطني للتراث والثقافة 'الجنادرية 32'

البرنامج الثقافي للمهرجان الوطني للتراث والثقافة 'الجنادرية 32' يختتم فعالياته بعد تسجيل مشاركة نخبة من المثقفين والمثقفات من الدول العربية والإسلامية والعالمية.

العرب  [نُشر في 2018/02/16، العدد: 10902، ص(14)]

تظاهرة ثقافية وتراثية سنوية

الرياض - اختتمت، مساء الأربعاء، فعاليات البرنامج الثقافي للمهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 32” الذي نظمته وزارة الحرس الوطني في السعودية، في كل من قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الرياض إنتركونتيننتال، وجامعات الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والطائف، والجمعية السعودية للثقافة والفنون، والأندية الأدبية في المملكة.

وتحرص السعودية سنويا على إقامة البرنامج الثقافي الذي أصبح منبرا من منابر الفكر ويحظى بالاهتمام والتقدير لأهمية الموضوعات التي تطرحها ولاتزانها وملامستها للهمّ الإنساني المشترك بعيدا عن الأيديولوجيات وغيرها.

وقدم المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 32، العديد من الأنشطة الثقافية المصاحبة له، والتي شاركت فيها نخبة من المثقفين والمثقفات من الدول العربية والإسلامية والعالمية، إضافة إلى ضيف الشرف لمهرجان هذا العام، وهو دولة الهند.

واشتملت الفعاليات على العديد من الندوات منها ثلاث ندوات حول “الشخصيات الثقافية المكرمة”، و”التحول الوطني والتنمية الثقافية والاجتماعية”، و”مكافحة التطرف ومواجهة الإرهاب في العالم”، و”العلاقات السعودية الهندية.. التاريخ والواقع والمستقبل”، و”الرسالة العالمية السعودية؛ والعناية باللغة العربية العمق الإسلامي والعالمي” وغيرها.

كما اشتملت على ندوات حول “الإرث الثقافي في أدب الرحلة العربية” و”دور العلماء في التعايش المجتمعي وواقع الدراما العربية”، و”المرأة وتعزيز دورها في المجتمع”، و”مشاركة المرأة في الشأن العام وصناعة القرار في المجتمع”، و”واقع الدراما السعودية”، و”واقع الأدب في الإعلام الجديد” وغيرها من الثيمات التي طرحت نقاشا جادا حول مختلف القضايا الفكرية والثقافية.

وتضمن البرنامج 4 أمسيات شعرية بالفصحى، إضافة إلى برنامج الأدب الشعبي الذي شمل 5 أمسيات شعرية وشيلات وطنية، وكذلك الخيمة الشعبية التي شارك فيها العديد من الشعراء والمنشدين، وعرض فيلم وثائقي قبل كل أمسية بعنوان “الملك عبدالعزيز سيرة خلدها الشعر”.

ويُعد المهرجان الوطني للتراث والثقافة السعودي الجنادرية، ظاهرة ثقافية وتراثية سنوية.. ويأتي الحدث البارز تأكيدا على الهوية العربية والإسلامية للمملكة العربية السعودية، وتأصيلا للموروثات والثقافة الوطنية.

وانطلقت فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية، بالمملكة العربية السعودية، في 7 فبراير الجاري، وتستمر حتى 27 من هذا الشهر.

ويحرص المهرجان سنويا على استضافة كوكبة من المفكرين والمثقفين والمثقفات من مختلف دول العالم؛ للمشاركة في البرنامج الثقافي الذي ينظمه المهرجان، ويُعَدّ منبرا مــن منابر الفكر التي تحظى بالاعتبار والتقدير.

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