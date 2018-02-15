قوة عسكرية تركية تؤسس نقطة جديدة في إدلب

القوات التركية تقيم سادس نقطة في محافظة إدلب بعد اثنتين أقامتهما في وقت سابق هذا الشهر والنقاط الثلاث الاخرى أقيمت في أكتوبر ونوفمبر.

العرب

إدلب خاضعة بالكامل تقريبا لسيطرة الفصائل المعارضة

انقرة- ذكرت وسائل اعلام حكومية الخميس ان القوات التركية أقامت "نقطة مراقبة" جديدة في محافظة إدلب السورية في إطار جهودها لخفض التصعيد في النزاع السوري.

وتبعد النقطة، وهي مركز ينتشر فيه عدد قليل من الجنود لرصد اي اشتباك، نحو 70 كلم عن الحدود التركية في المحافظة الواقعة في شمال غرب سوريا.

وإدلب خاضعة بالكامل تقريبا لسيطرة الفصائل المعارضة وأبرزها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا).

وعبرت قافلة عسكرية تركية الحدود التركية-السورية مساء الاربعاء. وأقيمت النقطة الاخيرة في بلدة معرة النعمان بجنوب شرق إدلب.

وهذه سادس نقطة في المحافظة بعد اثنتين أقامهما الجيش التركي في وقت سابق هذا الشهر. والنقاط الثلاث الاخرى أقيمت في أكتوبر ونوفمبر.

وتعرضت قوافل عسكرية تركية لهجمات منها هجوما مطلع فبراير قتل فيه جندي. ووجه الجيش التركي أصابع الاتهام إلى "مجموعات إرهابية".

وكانت مسألة إقامة نقاط المراقبة من المواضيع الرئيسية في المحادثات التي جرت في العاصمة الكازاخستانية استانا بهدف انهاء الحرب المستمرة منذ سبع سنوات في سوريا.

وتوصلت روسيا وإيران وتركيا في مايو، في اطار محادثات استانا، الى اتفاق لاقامة أربع مناطق لخفض التوتر في سوريا: في ادلب (شمال غرب) وحمص (وسط) والغوطة الشرقية قرب دمشق وكذلك في الجنوب.

وبموجب الاتفاقية، من المقرر أن يشكل الجيش التركي 12 نقطة مراقبة تدريجيا تمتد من شمالي إدلب إلى جنوبها.

ومن المنتظر بموجب الاتفاق أن تنتشر قوات روسية، على الحدود الخارجية لمنطقة خفض التوتر في إدلب، على خط الجبهة بين قوات النظام والمعارضة، عقب استكمال الجيش التركي تشكيل نقاط المراقبة.

وقالت تركيا الأسبوع الماضي إنها ستستضيف قمة تستمر ثلاثة أيام مع الرئيسين الروسي والإيراني في اعقاب قمة سوتشي التي استضافها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي.

ولم يتم بعد تحديد موعد لتلك القمة التي تأتي ضمن خطوات عدة تقوم بها تركيا الداعمة للمعارضة، مع موسكو وطهران حليفتا النظام السوري.

وأطلقت تركيا في 20 يناير عملية حدودية برية وجوية دعما للفصائل المعارضة مستهدفة "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تعتبرها انقرة "إرهابية".

وتتهم انقرة وحدات حماية الشعب بانها الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا مسلحا على الاراضي التركية منذ 1984.

وصعّدت روسيا هجماتها في إدلب خلال الأشهر الأخيرة لدعم حملة لقوات النظام والميليشيات الأجنبية المتحالفة معه للتوغل في المحافظة الواقعة تحت سيطرة المعارضة.

وبلغ عدد القتلى من المدنيين، جرّاء القصف في المحافظة، خلال يناير الماضي، 211 شخصا، فضلا عن إصابة ألف و447 آخرين.