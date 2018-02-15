الولايات المتحدة تخشى مبادرة دفاع أوروبية تتجاوز الناتو

انطلق الاجتماع الوزاري لحلف شمال الأطلسي (الناتو) الأربعاء في العاصمة البلجيكية بروكسل وسط مخاوف أميركية إزاء مبادرة الدفاع الأوروبية، ما يهدد بالانعكاس سلبا على وحدة التحالف، في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة دفع شركائها الأوروبيين إلى الترفيع في نفقات الدفاع المخصصة للحلف.

العرب

مخاوف استراتيجية بنكهة اقتصادية

بروكسل – حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ من إغلاق الأسواق العسكرية الأوروبية أمام الولايات المتحدة والدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مذكرا الحلفاء الأوروبيين بحدود مبادرتهم الدفاعية.

وقال ستولتنبرغ إن “مبادرة الدفاع الأوروبية إن كانت مصممة بشكل جيد، يمكن أن تساهم في توزيع عادل للأعباء”، حيث يخشى الأميركيون، بصورة خاصة، إغلاق أسواق الدفاع في دول الاتحاد الأوروبي أمام الشركات الأميركية لصالح الشركات الأوروبية.

وأضاف ستولتنبرغ “يجب ألا يصبح الاتحاد الأوروبي بديلا لما يفعله الحلف”، مشيرا إلى أنه “لا معنى لدخول الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي في منافسة”، ردا على ما يبدو على المخاوف التي أعرب عنها الوفد الأميركي برئاسة وزير الدفاع جيم ماتيس بشأن مبادرة الدفاع الأوروبي الموحد.

وأقر الأمين العام للحلف بوجود “خلافات في وجهات النظر” لكنه نفى أن يكون هناك قصور في الثقة بين الأميركيين والأوروبيين، فيما تسعى وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني إلى تبديد هذه المخاوف.

وتابع “إننا بحاجة إلى المزيد من الأموال والقدرات والمساهمات”، وقد تعهدت دول الحلف بزيادة إنفاقها العسكري ليصل إلى 2 في المئة من إجمالي ناتجها الداخلي بحلول 2024.

وفاجأت هذه النبرة الشديدة بعض الأوروبيين، بل أثارت استياءهم، حيث أكد دبلوماسي أوروبي في بروكسل أنه “لا نية للأوروبيين في أي ازدواجية غير ضرورية في الوسائل أو اكتساب قدرات غير مفيدة”.

وقال الدبلوماسي “ينبغي قيام علاقة ندية، لأن الدول الأوروبية لا يمكنها توفير تجهيزات دفاعية في السوق الأميركية”، فيما استنكر دبلوماسي أوروبي آخر “أن نكون أعضاء في الحلف لا يعني أن علينا الارتهان لصناعة الأسلحة الأميركية”.

أورزولا فون دير لاين: نحتاج إلى منطقة شينغن عسكرية تمكن القوات من التحرك سريعا داخل أوروبا

وأوضح دبلوماسي أوروبي آخر أن “الأميركيين والدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يخشون أن يحد التعاون المنتظم الدائم من وصولهم إلى أسواق الدفاع في دول الاتحاد الأوروبي، ويعطي الأفضلية للشركات الأوروبية”.

ولفت إلى أنه “إن أرادوا المشاركة في التعاون المنتظم الدائم على قدم المساواة، ينبغي قيام علاقة ندية، لأن الدول الأوروبية لا يمكنها توفير تجهيزات دفاعية في السوق الأميركية”.

وقالت مسؤولة الأمن الدولي لدى وزارة الدفاع الأميركية كيتي ويلبارجر “ندعم المبادرة الأوروبية شرط أن تكون مكملة ولا تنتقص من نشاطات وحاجات الحلف الأطلسي”، مضيفة “لا نريد أن ينتقص الاتحاد الأوروبي من وسائل الحلف الأطلسي”.

وإزاء ريبة الأميركيين تجاه المبادرة الأوروبية للدفاع المشترك، قال دبلوماسي أوروبي لوكالة الصحافة الفرنسية “لو تعين واشنطن سفيرا لدى الاتحاد الأوروبي، وهو ما لم يتم منذ سنة، فسيكون من الأسهل أن نشرح ما يقوم به الأوروبيون”، مشددا على “الحاجة إلى حوار”.

وتابع “لا بد من العمل قليلا على شرح المواقف لكن ليست هناك أي مشكلة جوهرية”، مضيفا “إن البعض يجد من المناسب القول إن هناك توترا بين الولايات المتحدة والأوروبيين، لكن هذا غير صحيح”.

وتأتي المخاوف الأميركية في وقت يعتزم فيه الجيش الألماني تأسيس مركز قيادي جديد لحلف شمال الأطلسي لإسراع عمليات نقل القوات والعتاد. وأكدت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين “ألمانيا عرضت أن تكون دولة إطارية، والدول الأخرى في غاية الامتنان لذلك”، موضحة أن “موقع ألمانيا في قلب أوروبا وخبرتها في مجال الخدمات اللوجستية والدعم يسمحان لها بالقيام بهذا الدور”.

وقالت فون دير لاين في بروكسل إن هناك حاجة إلى “منطقة شينغن عسكرية”، مضيفة “عندما يكون هناك اضطرار إلى تحرك سريع للقوات عبر مسافات كبيرة داخل أوروبا في حالة التوتر أو الأزمات، فإنه يتعين التخطيط لذلك بدقة وإتمامه بسرعة وكفاءة كبيرتين”.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد أقرت مؤخرا وللمرة الأولى، إقامة تعاون عسكري دائم، ما يؤكد التوجه نحو بناء جيش أوروبي موحد، فيما دعا الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا إلى إنشاء تكتل أطلق عليه تسمية الولايات الأوروبية المتحدة.

ويرى مراقبون أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تأسيس دفاع مشترك باتخاذ خطوات تدريجية، مثلما تّم تأسيس الاتحاد بعد إجراءات بسيطة حول التجارة والتعاون الاقتصادي انطلقت مند أواخر الخمسينات.

ومن المقرر تدشين التعاون المنظم الدائم بـحزمة مشاريع أولية، من بينها تأسيس قيادة عسكرية طبية ومراكز لوجستية وكذلك مركز تدريبي لمدربين عسكريين تحت قيادة ألمانية.

ومن المخطط أيضا تحسين المراقبة البحرية وتطوير مركبات سلاح المشاة، كما أنه من المقرر العمل على توفير إمكانية أن يرسل الاتحاد الأوروبي مستقبلا قوات إلى دول أخرى بشكل أسرع في حالات الأزمات.

ومن شأن هذا التعاون أن يؤول، على المدى المتوسط، إلى تأسيس اتحاد دفاعي أوروبي حقيقي، ما يجعل الاتحاد الأوروبي أكثر مرونة واستقلالية عن الولايات المتحدة.