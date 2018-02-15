زخم جديد لرهان سلطنة عمان على تطوير ميناء الدقم الاستراتيجي

يدخل رهان سلطنة عمان على ميناء الدقم الاستراتيجي اليوم مرحلة جديدة بدخول شركة البترول الكويتية كشريك في أكبر مشاريع الميناء وأكبر استثمار في البلاد لإنشاء مصفاة نفط كبيرة، يمكن أن تعطي زخما جديدا لأعمال تطوير الميناء التي بدأت في 2012.

العرب

رافعة جديدة لمعالجة الاختلالات المالية

الكويت – كشف وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي أمس أن شركة البترول الكويتية العالمية ستوقع اليوم الخميس اتفاقا تتملك بموجبه 50 بالمئة من مشروع مصفاة ومجمع بتروكيماويات الدقم في سلطنة عمان.

بخيت الرشيدي: مصفاة الدقم مشروع حيوي وسيساهم في دعم اقتصاد سلطنة عمان

وقال الوزير إن توقيع الاتفاق يأتي “اعتماد مشروع إنشاء مصفاة الدقم بالمشاركة بين شركة النفط العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية”.

وتراهن الحكومة العمانية على مساهمة مصفاة الدقم، التي تقام على مساحة 9 ملايين متر مربع في منطقة الدقم الاقتصادية جنوب البلاد، في إعطاء زخم جديد للميناء، الذي تطمح أن يصبح محطة لوجستية عالمية بسبب موقعه الاستراتيجي على بحر العرب.

وتشير خطط المشروع إلى أن الطاقة التكريرية للمصفاة ستصل عند التشغيل إلى نحو 230 ألف برميل يوميا وستنتج الديزل ووقود الطائرات، إضافة إلى النفتا وغاز البترول المسال.

وأوضح الرشيدي أن هذه الشراكة “تدعو للاعتزاز والفخر، فالمشروع هو مشروع تنموي وحيوي وسيساهم في دعم اقتصاد سلطنة عمان، إضافة إلى تحقيق توجهات مؤسسة البترول الكويتية فيما يخص قطاع التكرير العالمي، والتي تتمثل في ضمان وإيجاد منفذ آمن لتصريف الهيدروكربونات الكويتية”.

وأشار إلى أن “استثمار الكويت في منطقة الدقم الاقتصادية يعد خير مثال على روح التعاون النفطي بين دول الخليج”.

وتعد المنطقة الصناعية في ميناء الدقم، أكبر مشروع اقتصادي في السلطنة، وتمتاز بموقع استراتيجي قريب من خطوط الملاحة العالمية. وتسعى الحكومة لتحويلها إلى مركز عالمي للطاقة والخدمات اللوجستية.

وكان عصام الزدجالي الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية قد ذكر في وقت سابق أن تشغيل المصفاة سيكون في عام 2020 وأنها ستعتمد على مزيج من خامي عمان والكويت بالتساوي.

وكان تحالف يضم شركة دايوو الكورية الجنوبية للهندسة والبناء وشركة تكنيكاس ريونيداس الإسبانية قد فاز في أغسطس الماضي بعقد قيمته 2.75 مليار دولار لإنشاء المرحلة الأولى من المشروع.

كما فاز تحالف شركة سامسونغ الكورية للهندسة وبتروفاك البريطانية بعقد إنشاء المرحلة الثانية بقيمة ملياري دولار.

عصام الزدجالي: المصفاة سوف تعتمد على مزيج نفطي من خامي عمان والكويت بالتساوي

وتعد مصفاة الدقم جزءا من منطقة صناعية واسعة، هي أكبر مشروع اقتصادي في السلطنة، ويهدف لتنويع مواردها الاقتصادية بعيدا عن النفط.

وتحاول الحكومة العمانية جاهدة لتصحيح الاختلالات المالية الكبيرة نتيجة تراجع عوائد النفط، عبر توسيع الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية، لكنها تواجه صعوبة في خفض الإنفاق التشغيلي في ظل توسيع التزاماتها بتعيين المواطنين في أجهزة الدولة لخفض البطالة.

وخفضت وكالة موديز في العام الماضي، التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عمان إلى “بي.أي.أي 2” ليصبح أعلى بدرجتين فقط عن المستوى عالي المخاطر الذي تصنف عنده ستاندرد أند بورز البلاد.

وتبدو مسألة امتصاص البطالة بين صفوف الشباب العماني أحد أبرز المشكلات التي تريد حلها الحكومة من خلال المشاريع الاستثمارية الجديدة.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن نحو 600 ألف من المتخرجين ينتظرون الحصول على وظائف.

ويقول محللون إن مسقط أمام فرصة كبيرة لمواجهة أزمة العاطلين عن العمل بإيجاد فرص عمل لهم من خلال الاستثمارات والمناطق الصناعية الجديدة.

وكانت الحكومة قد أعلنت أن نحو 60 بالمئة من فرص العمل الموعودة ستكون داخل مؤسسات القطاع العام، وأنها ستقوم بتحفيز القطاع الخاص على تشغيل المواطنين العمانيين بدل الاعتماد على العمالة الأجنبية، دون الكشف عن ماهية الحوافز التي ستقدمها الحكومة من أجل تحقيق ذلك.