الخميس 15 فبراير/شباط 2018، العدد: 10901

 عن العرب الاتصال بنا English
الخميس 15 فبراير/شباط 2018، العدد: 10901

مسقط تبدأ جهود مصالحة رام الله مع واشنطن

مصادر ترجح أن يحمل وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي خلال زيارته رام الله مبادرة لإعادة تصويب العلاقة الفلسطينية الأميركية.

العرب  [نُشر في 2018/02/15، العدد: 10901، ص(3)]

بحث تطورات القضية الفلسطينية

أريحا (الأراضي الفلسطينية) - بدأ وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، زيارة إلى الأراضي الفلسطينية، لم تورد وكالة الأنباء العمانية الرسمية تفاصيل أجندتها مكتفية بوضعها تحت عنوان عام هو “بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية”، لكنّ مصادر عربية رجّحت “أن يحمل الوزير العماني مبادرة لإعادة تصويب العلاقة الفلسطينية الأميركية التي تدهورت إثر إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتصديقه على قرار بنقل السفارة الأميركية إلى المدينة”.

واستندت تلك المصادر إلى رصيد سلطنة عمان وتجاربها السابقة في لعب دور الوساطة بين أطراف في الشرق الأوسط والإدارة الأميركية كان أبرزها متعلقا بمفاوضات البرنامج النووي الإيراني.

ورفعت السلطة الفلسطينية من سقف اعتراضها على قرار ترامب بشأن القدس، وقد تكون بصدد البحث بمساعدة سلطنة عمان عن سبيل للتراجع والتخفيف من حدّة تلك المواقف بطريقة تحفظ ماء الوجه، كون تلك السلطة لا تستطيع الذهاب أبعد في خلافها مع واشنطن.

:: اقرأ أيضاً

الملك عبدالله الثاني يسعى مع بوتين إلى تفادي حرب إقليمية شاملة

تيلرسون يناقض إدارة ترامب ويمنح حزب الله 'قبلة حياة'

تعهدات مؤتمر الكويت لإعمار العراق تنتظر من ينفذها

الملقي يدافع عن خيارات حكومته قبل تصويت البرلمان على سحب الثقة منها

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

تيلرسون يؤكد دعم واشنطن للبنان 'الحر والديمقراطي'

2018-02-15

مقتل 17 شخصا وإصابة العشرات بإطلاق نار في فلوريدا الأميركية

2018-02-15

محافظ البنك المركزي التونسي يستقيل تحت الضغط

2018-02-15

دي ميستورا يطالب بوقف التصعيد دون شروط في سوريا

2018-02-15

استهداف عناصر إرهابية في عملية عسكرية فرنسية شمال مالي

2018-02-15

القوات اليمنية تسيطر على أهم معاقل القاعدة بحضرموت

2018-02-15

العلاقات بين واشنطن وأنقرة تصل إلى 'مرحلة حرجة'

2018-02-15

طالبان الأفغانية تبدي رغبتها في إنهاء الحرب عبر الحوار

2018-02-15

قوة عسكرية تركية تؤسس نقطة جديدة في إدلب

2018-02-15

تيلرسون يدعو ميليشيات إيران إلى مغادرة سوريا

yesterday 12:24:47

:: اختيارات المحرر

الشوكولاتة عشق الفنانة بلقيس فتحي يوم الفالنتاين

ترتيب لقاء بين الكلاب ومحبيها في عيد الحب

الشرطة تضبط الكوكايين داخل مؤخرة مزيفة لمسافر

زواج القاصرات جدل يعاود الظهور في كل عيد حب

هولندا تقر قانونا يجعل كل المواطنين متبرعين بأعضائهم

نتفليكس لا تتدخل في خصوصية المستخدمين

باحثون: كذب الأطفال مؤشر على ذكائهم وقوة ذاكرتهم

الحذاء المستورد يهدد دباغة الجلود في فلسطين

أرسنال وميلان على الطريق الصحيح في الدوري الأوروبي

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا