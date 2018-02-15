الخميس 15 فبراير/شباط 2018، العدد: 10901

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الخميس 15 فبراير/شباط 2018، العدد: 10901

الشرطة تضبط الكوكايين داخل مؤخرة مزيفة لمسافر

موظفو الجمارك في مطار لشبونة يعثرون على كمية من المخدرات في مؤخرة مزيفة لراكب برازيلي تحوي كيلوغراما من الكوكايين.

العرب  [نُشر في 2018/02/15، العدد: 10901، ص(24)]

الرجل ابتلع أكياسا صغيرة تحوي الكوكايين

لشبونة - أوقف راكب آت من البرازيل في مطار لشبونة مع “مؤخرة مزيفة” تحوي كيلوغراما من الكوكايين، وفقا لما أعلنته الشرطة البرتغالية.

وعثر موظفو الجمارك على كمية من المخدرات كافية لصنع خمسة آلاف جرعة فردية مع أحد الركاب، بحسب ما أفادت الشرطة في بيان لم تذكر فيه أي تفاصيل حول المكان الذي خبأ فيه الرجل المخدرات في جسمه. إلا أن البيان أرفق بصور تظهر سروال سباحة متعدد الألوان مجهزا بكيسين بنيين على جانبه الخلفي.

وذكرت صحيفة بوبليكو ووسائل إعلام برتغالية أخرى أن الراكب الآتي من بيليم (شمال البرازيل) كان يرتدي تحت سروال السباحة “مؤخرة مزيفة” تحوي الكوكايين. وقد ابتلع أيضا أكياسا صغيرة تحوي الكوكايين، بحسب ما ذكرت المصادر نفسها.

وقالت الشرطة إن رجلا ثانيا يشتبه في أنه متلقي الحمولة أوقف في محطة لشبونة الرئيسية للقطارات. ويلاحق الرجلان البالغان 32 و40 عاما بتهمة الاتجار بالمخدرات.

ولم يتضح بعد كيف اكتشفت الشرطة وجود المخدرات، لكنها اكتفت بالقول إنّ “الكوكايين كان مخبأ في مؤخرة مزيفة”.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يتم تجريم حيازة المخدرات واستخدامها في البرتغال منذ سنة 2000، غير أنه بسبب الاتجار بالمخدرات قد يحكم على الرجلين بالسجن لمدة تصل إلى 12 عاما.

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