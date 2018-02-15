أدنوك تطبق استراتيجية جديدة لتعزيز القيمة المضافة محليا

109 مليارات دولار حجم الاستثمارات التي رصدتها حكومة أبوظبي لمشاريع الطاقة محليا ودوليا.

العرب

تحديد حدّ أدنى من أهداف تعزيز القيمة المحلية المضافة

أبوظبي - بدأت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أمس في تطبيق استراتيجيتها الجديدة لتعزيز القيمة المحلية المضافة والتي تهدف إلى زيادة المساهمة في الاقتصاد المحلي وتعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص في دولة الإمارات.

وبموجب الاستراتيجية أصبحت جميع الشراكات الجديدة مع أدنوك المملوكة لحكومة أبوظبي وعملية ترسية العطاءات تشمل تقييما لمدى مساهمة الشركاء الدوليين في تعزيز القيمة وزيادة المحتوى والمنتج المحلي.

وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص المحلي في تنفيذ استراتيجية “أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي”، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي وتبادل المعرفة وتوفير وظائف إضافية للمواطنين في القطاع الخاص.

وقال سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك إن الخطوة تأتي “تماشيا مع استراتيجية الحكومة بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص بهدف تحفيز النمو ودعم جهود تنويع مصادر الدخل ودفع عجلة التوطين الوظائف في البلاد”.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية تساهم في توطيد شراكة أدنوك مع القطاع الخاص في البلاد وتوفر المزيد من فرص النمو للشركات المحلية وفرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص.

وتراهن حكومة أبوظبي على أن يسهم اعتماد استثمارات أدنوك البالغ قيمتها 400 مليار درهم (نحو 109 مليارات دولار) لمشاريع النمو والتوسع على مدى السنوات الخمس المقبلة في توفير المزيد من فرص الشراكة أمام الشركات المحلية في القطاعين العام والخاص.

وكانت أدنوك قد عرضت في لندن في أكتوبر الماضي ملامح استراتيجيتها الجديدة التي قالت إنها تهدف إلى تعزيز نطاق الشراكات الجديدة لزيادة مرونة نشاطها في قطاع النفط والغاز بهدف تعزيز التنمية المستدامة.

سلطان الجابر: الخطوة تجسد استراتيجية الحكومة بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص

وسيتم التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل زيادة استخدام المحتوى المحلي بما فيه المنتجات ومرافق التصنيع والتجميع والخدمات.

وتشمل المعايير التي سيتم تطبيقها لتقييم مساهمة الموردين في تعزيز القيمة المحلية المضافة كلا من السلع والخدمات المحلية وفرص العمل التي يتم توفيرها للمواطنين وبرامج التطوير المقدمة لهم وكذلك مدى مساهمة المقاولين الفرعيين المحليين.

وستنفذ أدنوك مجموعة من الخطوات في الفترة المقبلة تشمل التعاون مع الموردين لتطوير استراتيجيات بعيدة المدى لتعزيز القيمة وتطوير استراتيجية مصممة خصيصا لعقود الهندسة والمشتريات والبناء للاستفادة من نطاقها الكبير والمتنوع وحجم الإنفاق.

كما ستعمل الشركة على تحديد حدّ أدنى من أهداف تعزيز القيمة المحلية المضافة المتوقعة لكل فئة من فئات الموردين.

وتشمل الاستراتيجية كذلك تحديد فئات المناقصات التي يمكن أن تقتصر المشاركة فيها على الشركات المحلية بما فيها الصغيرة والمتوسطة وتوفير رؤية واضحة حول مصاريف أدنوك المستقبلية لتحفيز الموردين على تعزيز استثماراتهم المحلية.

وتشرف أدنوك على سلسلة من ورش العمل لتعريف الموردين باستراتيجتها وكيفية اعتماد مساهمات الموردين.

وعيّنت أدنوك مجموعة من هيئات الاعتماد الرائدة للتحقق من أداء الموردين في مجال تعزيز القيمة المحلية المضافة وسيكون ذلك إما بشكل سنوي وإما عندما يستدعي الأمر.