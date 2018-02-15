الخميس 15 فبراير/شباط 2018، العدد: 10901

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الخميس 15 فبراير/شباط 2018، العدد: 10901

مساعد مايكروفت الرقمي يراهن على حماية الخصوصية

مايكروفت تؤكد أن مساعدها الرقمي لا يقوم بتخزين أية أوامر صوتية على أجهزة السيرفر التابعة للشركة.

العرب  [نُشر في 2018/02/15، العدد: 10901، ص(10)]

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لندن – انتبهت شركة مايكروفت الأميركية على هواجس مستخدمي المساعدات الرقمية بشأن حماية الخصوصية واقتحمت السوق بسماعة ذكية تراهن على ذلك إضافة إلى السعر المنافس.

وتعدّ السماعات الذكية من أبرز ميادين سباق شركات التكنولوجيا مع دخول تطبيقات الذكاء الاصطناعي وانتشار الأجهزة المنزلية الشخصية.

وتهيمن على سوق المساعدات الرقمية شركات كبرى مثل أمازون بسلسلة أجهزة “أكو” وغوغل بسماعات “هوم” وشركة أبل بأجهزة “هومبود”. وتتيح تلك السماعات للمستخدم إمكانية التحكم في وظائف السماعة ومن خلالها بالأجهزة الذكية الأخرى عن طريق الأوامر الصوتية.

غير أن هناك بعض الأشخاص لا يشعرون بالراحة عند استعمال مثل هذه السماعات الذكية، بسبب حفظ جميع المحادثات، التي تتم في منازلهم، في أجهزة السيرفر لشركات الإنترنت العملاقة.

ومن أجل هؤلاء الزبائن المتحفظين طورت شركة مايكروفت السماعة الذكية “مايكروفت مارك 2”، التي يمكن أيضا تثبيتها على جهاز “راسبيري بي.آي” الذي تنتجه الشركة.

ويعتمد المساعد الرقمي الجديد على برنامج للتعرف على الأوامر الصوتية تم نشره تحت رخصة مفتوحة المصدر، أي أن شركات البرمجيات يمكنها التعامل معه وتطوير تطبيقات له.

وعلى غرار الموديلات المنافسة يوفر هذا البرنامج إمكانية التحكم في خدمات بث الموسيقى واستقراء المعلومات أو التحكم في تجهيزات المنزل الذكية.

كما تشمل سماعة مايكروفت الذكية الجديدة على شاشة صغيرة لعرض الرموز التعبيرية إضافة إلى المعلومات التي يحتاجها المستخدم بشكل دائم مثل الوقت ودرجة الحرارة.

وتروّج شركة مايكروفت الأميركية لسماعتها الذكية الجديدة من خلال التأكيد على أنها لا تقوم بتخزين أيّة أوامر صوتية على أجهزة السيرفر التابعة لها.

وأعلنت شركة مايكروفت أنها سوف تطرح المساعد الرقمي الجديد بحلول شهر ديسمبر المقبل. وذكرت أن سعره سيكون نحو 129 دولارا.

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