الحكومة الأردنية تعترف بقسوة الإصلاحات ولا ترى بديلا عنها

دافعت الحكومة الأردنية أمس عن قسوة الإصلاحات وحزمة الضرائب التي فرضتها في الفترة الأخيرة، في وقت أكد فيه خبراء صعوبة تحقيق أهداف الموازنة الجديدة. وتلقت الحكومة أمس دعما من الولايات المتحدة التي تعهدت بمنح الأردن مساعدات سنوية بقيمة مليار دولار.

العرب

الأردنيون مجبرون على الوقوف في طوابير الأزمات

عمّان – تصاعدت انتقادات الأوساط الاقتصادية والشعبية الأردنية للعلاجات الاقتصادية وحزمة الضرائب التي اتخذتها الحكومة مؤخرا. وأكد خبراء أنها يمكن أن تؤدي إلى نتائج معاكسة وتفاقم الركود الاقتصادي.

ودافعت الحكومة الأردنية بشدة أمس عن تلك الإجراءات وأكدت أنها كانت مضطرة لاتخاذ قرارات لا تحظى بالقبول الشعبي لأنها ضرورية لمعالجة الاختلالات المالية.

وقال رئيس الوزراء هاني الملقي إن الحكومة “لم تكن تبحث عن الشعبوية الآنية على حساب الوطن، ولو أرادات ذلك لما تصدت للتحديات والمعضلات الاقتصادية التي تواجه الأردن”.

وفي غمرة تلك الأزمة الخانقة تلقت الحكومة الأردنية دعما من الولايات المتحدة، حين تعهدت مساعدات سنوية بقيمة 1.275 مليار دولار اعتبارا من العام الحالي ولغاية عام 2022.

ووقّع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون مذكرة تفاهم مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، وهي أول مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين منذ تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة.

مفلح عقل: التدابير ستؤدي لتقليص الحصيلة الضريبية وانكماش الاقتصاد

وتتضمن المذكرة زيادة سنوية بمقدار 275 مليون دولار من المساعدات الخارجية الأميركية للأردن. وتنصّ على أن تلتزم الولايات المتحدة بتقديم ما لا يقل عن 750 مليون دولار سنويا كدعم اقتصادي و350 مليون دولار كمساعدات عسكرية.

ويعاني الأردن من أوضاع اقتصادية صعبة جاءت بالتزامن مع إجراءات تقشفية وإصلاحية واسعة النطاق بهدف تعزيز وزيادة الإيرادات في موازنة هـذا العام والتي يقـدر العجز فيها بنحو 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

في هذه الأثناء تصاعدت حالة التذمر والاحتجاجات على التدابير القاسية التي تضمّنت زيادات كبيرة في الضرائب والأسعار والتي تؤثر بشكل كبير على معظم المواطنين.

وأكد خبراء اقتصاد أن تحقيق الأهداف التي وضعتها الحكومة في موازنة هذا العام، لن يكون سهلا، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وقال الخبير الاقتصادي محمد البشير إن “القرارات التي تواصل الحكومة الأردنية اتخاذها منذ العام الماضي ستأتي بنتائج مغايرة للتقديرات التي افترضتها في الموازنة”.

وأكد البشير أن القرارات والتدابير ستؤدي بالضرورة إلى انكماش اقتصادي نتيجة لتراجع الاستهلاك. وقال إن “تراجع الاستهلاك والإنفاق سينتج عنه تراجع في حجم العوائد الضريبة الداخلة إلى خزينة الدولة، ما سيكون له أثر سلبي على ميزان المدفوعات وبالتالي العجز المالي”.

وصعد مؤشر التضخم في الأردن بنسبة 3 بالمئة على أساس سنوي، خلال يناير الماضي، بحسب أرقام رسمية، لكن الحكومة تهدف من خلال الموازنة إلى التقليص منه حتى يبلغ 1.5 بالمئة مع نهاية العام الجاري.

وتفترض الحكومة، بحسب الموازنة، تحقيق نسبة نمو تقدر بحوالي 2.1 بالمئة هذا العام، على أن يرتفع ليبلغ 2.4 بالمئة العام المقبل ليصل إلى نحو 2.6 بالمئة بحلول عام 2020.

ويرى البشير أن حلقة التراجع الاقتصادي، ستؤدي إلى زيادة معدلات البطالة والفقر، لأن زيادة التكاليف ستؤدي إلى استغناء أصحاب العمل عن الكثير من الأيدي العاملة لخفض النفقات، وهو ما سينتج عنه مشاكل اقتصادية واجتماعية تطال فئات المجتمع.

ووفق آخر إحصائيات معلنة، صعدت البطالة في الأردن لتصل إلى 18.5 بالمئة في الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة مع 15.8 بالمئة خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

ويؤكد أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك الأردنية قاسم الحموري أن القرارات المتخذة وإن كانت مالية، لكن آثارها السلبية بدأت تظهر وستستمر بالتأثير على اقتصاد الأردن لأنها ستؤدي إلى الركود.

محمد البشير: قرارات الحكومة ستأتي بنتائج مغايرة للتقديرات التي افترضتها في الموازنة

وقال الحموري إنه “كان من الأولى أن تقوم الحكومة بتخفيف الأعباء الضريبية على المستهلكين لتحفيزهم على الإنفاق، وبالتالي زيادة مردودها الضريبي”.

وقررت الحكومة، الشهر الماضي، إخضاع 164 سلعة لضريبة 10 بالمئة، فيما تمّ فرض ضريبة بواقع 4 إلى 5 بالمئة على أخرى كانت معفاة من قبل، كما قامت بتحرير أسعار الخبز في خطوة تسببت في احتجاجات واسعة في كامل البلاد.

ويتفق الخبير الاقتصادي مفلح عقل مع ما ذهب إليه الخبراء حيث أكد أن الإجراءات ستؤدي إلى تقليص الحصيلة الضريبية نتيجة الانكماش، وبالتالي هناك صعوبة تحقيق مؤشرات وتقديرات النمو والإيرادات.

وقال عقل إنّ “هناك مؤشرات أخرى منها التضخم، ستأتي بنتائج عكسية، حيث سيرتفع التضخم بسبب زيادة الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة”. ولم يستبعد إقدام الحكومة على فرض زيادات أخرى خلال هذا العام.

واشتملت أهمّ الإجراءات الحكومية منذ بداية العام الحالي رفع ضريبة المبيعات بمقدار 6 بالمئة، على بنزين أوكتان 90 إلى 10 بالمئة، بدلا من 4 بالمئة في السابق، ورفع الضريبة على بنزين 95 أوكتان من 24 بالمئة إلى 30 بالمئة.

كما تمّ زيادة رسوم استهلاك الكهرباء للمرة الثانية في غضون شهرين وزيادة قيمة بند فرق أسعار الوقود المثبّت على الفواتير، وزيادة أسعار النقل العام بكافة أشكاله بنسبة 10 بالمئة.