الخميس 15 فبراير/شباط 2018، العدد: 10901

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الخميس 15 فبراير/شباط 2018، العدد: 10901

ترتيب لقاء بين الكلاب ومحبيها في عيد الحب

مركز إنقاذ للحيوانات في العاصمة الفلبينية يرتب لقاء شاعري على مائدة عشاء مع أفضل صديق للإنسان بمناسبة عيد الحب، في مسعى للجمع بين الكلاب المشردة ومحبيها.

العرب  [نُشر في 2018/02/15، العدد: 10901، ص(24)]

لفتة نبيلة

مانيلا - يلعب مركز إنقاذ للحيوانات في العاصمة الفلبينية مانيلا دورا كبيرا في ترتيب لقاء شاعري على مائدة عشاء مضاءة بالشموع مع أفضل صديق للإنسان بمناسبة عيد الحب، في مسعى للجمع بين الكلاب المشردة ومحبيها.

والتقط زوار صورا لأنفسهم (سيلفي) مع أصدقائهم الجدد ذوي الفراء الذين تم إنقاذهم من منازل خالية من الحب وبعضهم فقد أحد أطرافه أو حتى أنفه. وخُصصت طاولة مزينة لشخصين في كل لقاء بتكلفة بلغت ستة دولارات فقط تخصص للمساعدة على تمويل ملجأ تديره جمعية رعاية الحيوان الفلبينية.

وقال تاكي سايتو طالب جامعي “ليس لدي موعد في عيد الحب لذا ذهبت هناك من أجل ترتيب موعد. حبي للكلاب لن ينضب أبدا”.

وأفادت شارون ياب مسؤولة التوعية في الجمعية أن هذا الإجراء يهدف للتشجيع على تبني الحيوانات وتبديد فكرة أن حيوانات الملاجئ خطيرة وعدائية.

وتأمل الجمعية أن يتبنى الفلبينيون الحيوانات بدلا من شرائها. ويعتني الملجأ بأكثر من 70 كلبا و230 قطة بعد إنقاذها من مالكين مهملين. ويمكن للزوار أن يواعدوا الكلاب حتى يوم 17 فبراير الجاري.

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