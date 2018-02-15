الخميس 15 فبراير/شباط 2018، العدد: 10901

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الخميس 15 فبراير/شباط 2018، العدد: 10901

تخريج الدفعة الثانية من الحرس الرئاسي الليبي

المتخرجون تلقوا تدريبات مكثفة في البحرية، وكذلك المشاة وحماية الشخصيات والخيالة، دون تفاصيل إضافية.

العرب  [نُشر في 2018/02/15، العدد: 10901، ص(4)]

بناء مؤسسة أمنية متكاملة

طرابلس - شهدت القاعدة البحرية بالعاصمة الليبية طرابلس، حفل تخريج الدفعة الثانية من قوة العمليات الخاصة بالحرس الرئاسي التابع لحكومة “الوفاق الوطني” المعترف بها دوليًا، وذلك بحضور رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج.

وقال الناطق الرسمي باسم قوة العمليات الخاصة، النقيب حاتم القماطي، إن “الدفعة الثانية التي جرى تخريجها، تضم 400 عنصر أمني بعد أن خضعوا لفترة 3 أشهر من التدريب”.

وأوضح القماطي، أن “قوة العمليات الخاصة سيتم توزيعها وفق خطة أمنية في أغلب الشوارع والميادين بالعاصمة طرابلس قبيل الاحتفالات بذكرى”ثورة 17 فبراير” السبت المقبل.

وأشار القماطي إلى أن المتخرجين تلقوا تدريبات مكثفة في البحرية، وكذلك المشاة وحماية الشخصيات والخيالة، دون تفاصيل إضافية.

وأعلنت حكومة الوفاق يوليو الماضي انطلاق تدريب أول قوات نظامية تابعة لها.

ويعوّل المجلس الرئاسي حاليا على عدة ميليشيات أعلنت ولاءها له، لتأمين العاص مة. وينتقد الليبيون عدم تنفيذ المجلس الرئاسي للترتيبات الأمنية في اتفاق الصخيرات.

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