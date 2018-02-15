الخميس 15 فبراير/شباط 2018، العدد: 10901

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الخميس 15 فبراير/شباط 2018، العدد: 10901

الدوحة تدفع باهظا لتحسين علاقتها بواشنطن

قطر تسير في الاتجاه الخاطئ من خلال تقوية علاقاتها بموسكو، وهو الأمر الذي سيزيد من الفجوة في العلاقات بينها وبين الولايات المتحدة.

العرب  [نُشر في 2018/02/15، العدد: 10901، ص(7)]

صفقة شراء نظام الصواريخ الروسي إس 400 ستؤثر في علاقتها مع واشنطن

واشنطن - أعربت قطر عن رغبتها في شراء نظام الصواريخ الروسي إس 400، لكن هذه الصفقة يمكن أن تؤثر في علاقتها مع الولايات المتحدة الأميركية وتفشل كل محاولاتها للتأثير في مواقف الإدارة الأميركية من ملفات عديدة تخص قطر على رأسها دعم الإرهاب وأزمة المقاطعة.

وتؤكد ألكسنردا غوتوسكي، الباحثة في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، أن الدوحة ستجد نفسها على مفترق طرق ما يحتم عليها الاختيار بين صفقة الصواريخ الروسية والدعم الأميركي. وترصد غوتوسكي في تقرير نشرته المؤسسة الفكرية الأميركية التي تركز على الأمن القومي والسياسة الخارجية، كيف أن قطر تسير في الاتجاه الخاطئ وأن ما تقدمه من تنازلات يصطدم بالحقائق حول دعمها للإرهاب.

والنظام الصاروخي إس 400، وهو نظام صاروخ أرض جو يتنافس مع النظام الصاروخي باتريوت رايثيون، وانتشر مؤخرا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط في الوقت الذي تعمل فيه روسيا على استعادة دورها كقائد قوي في المنطقة.

ويتميز هذا النظام بالقدرة على حمله ونقله من مكان إلى آخر مما يجعله سريع الانتشار ويجعل من الصعب تحديد موقعه وتعطيله أو التشويش عليه. وحتى الآن، لم تفعل الولايات المتحدة شيئا يذكر لمنع انتشار هذه الأسلحة الروسية الخطرة.

ومن المرجح أن تقوم قطر بإتمام صفقة الشراء كوسيلة تستطيع من خلالها أن تظهر نواياها الحسنة لموسكو، حيث توضح غوتوسكي أن قرارات الشراء والاتفاقيات المعلن عنها تكشف أن الدوحة تسعى إلى تعزيز التحالفات السياسية وليست تطلعا منها إلى تعزيز كفاءة أسلحتها وقطاعها العسكري.

ألكسنردا غوتوسكي: منذ بدء المقاطعة أجرت قطر بعض التعديلات التجميلية فقط

وعلى سبيل المثال، تعمل قطر حاليا على شراء مقاتلات ذات أطرزة مختلفة من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، على الرغم من أنها ستحقق الكفاءة المرغوبة عند شرائها نوعا واحدا فقط من المقاتلات.

من الناحية العملية، سيؤدي شراء هذه البرامج الثلاثة إلى مضاعفة عبء التدريب والصيانة إلى ثلاثة أضعاف بسبب اختلاف كل نظام عن الآخر من حيث القدرة.

وعلى الرغم من أن استخدام كلا النظامين “باتريوت” و“إس 400” في القطاع العسكري القطري ليس له أي معنى عملي، إلا أنه سيساهم بشكل إيجابي في تعزيز تحالفات قطر ووضعها في المنطقة.

وفي الوقت الذي تقوّي فيه قطر علاقاتها بروسيا، فإنها تعتمد أيضا من الناحية الأخرى على الولايات المتحدة من أجل أن تكسبها في صفها في أزمتها مع دول مجلس التعاون الخليجي ومقاطعة الرياض وأبوظبي والمنامة، إلى جانب القاهرة لها. وكبدت هذه المقاطعة الاقتصاد القطري خسائر أجبرت الحكومة على ضخ ما يقرب من 34 مليار دولار لإبقائه على قيد الحياة.

ووفقا لتقديرات قطر، فإن التدخل الأميركي هو أضمن طريق لإنهاء هذه الخسائر. وخلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن، قال وزير الدفاع القطري خالد العطية إن “الرئيس الوحيد الذي سيستطيع حل أزمة مجلس التعاون الخليجي هو الرئيس ترامب. فهو الوحيد القادر على حل هذه الأزمة بمكالمة هاتفية”.

وتحقيقا لهذه الغاية، ظلت قطر حريصة على تحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة. وتؤكد ألكسنردا غوتوسكي أن قطر أنفقت حوالي 5 ملايين دولار على حملات العلاقات العامة واستأجرت سبع شركات ضغط في الولايات المتحدة.

كما تقول إن الدوحة قدمت تنازلات ملحوظة، فعلى سبيل المثال، وافقت مؤخرا على الكشف عن حسابات مالية جديدة لشركة الخطوط الجوية القطرية المملوكة للدولة، وهي خطوة أتت في أعقاب ضغوط من شركات طيران أميركية للكشف عن أي دعم حكومي محتمل تلقته الشركة. وفي محاولة أخرى للتقرب من الجيش الأميركي، تعمل قطر على تطوير قاعدة العديد.

غير أن تمويل قطر للإرهاب مازال يضعف من علاقتها بالولايات المتحدة، وفق ألكسنردا غوتوسكي، التي تؤكد أنه، منذ بدء المقاطعة، أجرت قطر بعض التعديلات التجميلية فقط، من خلال مشاركتها في ثلاث محادثات ثنائية رئيسية بشأن مكافحة الإرهاب في أوائل نوفمبر الماضي.

وتخلص الباحثة الأميركية إلى أن الدوحة معزولة بالقدر الذي يجعلها غير قادرة على الاستعانة بكل من الولايات المتحدة وروسيا، وهي تحتاج إلى إجراء تغييرات أعمق. وتؤكد أن قطر تسير في الاتجاه الخاطئ من خلال تقوية علاقاتها بموسكو، وهو الأمر الذي سيزيد من الفجوة في العلاقات بينها وبين الولايات المتحدة.

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