الخميس 15 فبراير/شباط 2018، العدد: 10901

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الخميس 15 فبراير/شباط 2018، العدد: 10901

أدباء عالميون في مهرجان القاهرة الأدبي

منظمو مهرجان القاهرة الأدبي الرابع 2018 يعلنون عن جدول محدد للفعاليات التي سيشارك فيها عدد من الأدباء والشعراء في مصر والعالم.

العرب  [نُشر في 2018/02/15، العدد: 10901، ص(14)]

أكيل شارما من بين المشاركين في ندوة 'الوطن من بعيد.. قراءات ومناقشات'

القاهرة - تنطلق فعاليات مهرجان القاهرة الأدبي الرابع 2018 السبت وتستمر حتى 22 فبراير الجاري، وذلك بمشاركة عدد من الأدباء والشعراء في مصر والعالم.

وأعلن منظمو المهرجان عن جدول محدد للفعاليات التي تعقد في كل من بيت السحيمي، وساحة روابط، وكلية الألسن بجامعة عين شمس، وبيت الشعر (بيت الست وسيلة)، ومعهد جوتة، ومكتبة القاهرة.

وتشمل الفعاليات عددا من اللقاءات أبرزها لقاء بعنوان “الوطن.. من بعيد” الذي سيمثل افتتاح المهرجان ويطرح مناقشة مفتوحة عن تناول الأدب لصورة الوطن عبر الحدود، ويتحدث فيه كل من الأميركي مايكل مارش والسورية رشا عمران.

وهناك لقاء آخر بعنوان “الترجمة تحديات وآفاق” تتحدث فيه سمية الهذيلي من فنلندا، بالإضافة لكل من خالد البلتاجي ومدحت طه ومحمد رمضان وأميمة صبحي من مصر.

ويشهد المهرجان إطلاق رواية “للحياة رأي آخر” للكاتب الأنغولي جوناس نازاريت، التي تشهد حضور مؤلفها ومترجمها المصري جمال خليفة.

ويتحدث في ندوة “الوطن من بعيد.. قراءات ومناقشات” كل من أكيل شارما ومايكل مارش من أميركا، وفي ندوة “نماذج من الأدب التشيكي والسلوفاكي المعاصر” تتحدث كل من إيرينا بريزنا، وهي سلوفاكية سويسرية، والتشيكية فلاستا بريتنكوفا.

ويشهد المهرجان أمسية شعرية يشارك فيها شعراء من كندا وإسبانيا وفلسطين وفنلندا وأميركا ومصر.

كما تستمر ندواته الأخرى التي نذكر من بينها ندوة خاصة حول “كيف تلهم الحروب والأزمات الأدب؟” وأخرى حول “قراءات ومناقشات حول التأثير المتبادل بين الصحافة والأدب”، كما يشهد المهرجان حديثا حول “تطورات الآداب المكتوبة بالإنكليزية في أميركا الشمالية” وغيرها، ليكون الختام بأمسية شعرية لشعراء من جنسيات مختلفة.

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