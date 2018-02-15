نصف مليون عنوان في معرض مسقط الدولي للكتاب

معرض مسقط الدولي للكتاب يقام في الفترة من 21 فبراير إلى الثالث من مارس القادم بمشاركة 783 دار نشر من 28 دولة ستقدم هذا العام 500 ألف عنوان.

العرب

مؤتمر صحفي لاستعراض تفاصيل الدورة الـ23 للمعرض

مسقط - عقد الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني، وزير الإعلام ورئيس لجنة معرض مسقط الدولي للكتاب الأربعاء، مؤتمرا صحافيا بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض استعرض فيه تفاصيل فعاليات الدورة الـ23 لمعرض مسقط الدولي للكتاب التي ستنطلق في 21 من شهر فبراير الجاري.

وقال الحسني إن المعرض يشهد مشاركة 783 دار نشر من 28 دولة ستقدم هذا العام 500 ألف عنوان في المعرض. ومنها 603 دور نشر تشارك بشكل مباشر و180 دار نشر بشكل غير مباشر أو ما يعرف بالتوكيلات، وهو الأمر الذي يؤكد بشكل ملموس على أهمية هذا المعرض على خارطة المعارض الدولية، مستشهدا في الوقت نفسه بتصنيف اتحاد الناشرين العرب لمعرض مسقط الدولي للكتاب على أنه واحد من أهم معارض الكتاب على مستوى العالم. وأضاف أن “هناك زيادة في عدد العناوين حيث بلغت 500 ألف عنوان مقارنة مع 450 ألفا في العام الماضي”، مشيرا إلى أن ما يقارب 35 بالمئة من هذه العناوين هي لإصدارات حديثة.

ويقام المعرض في الفترة من 21 فبراير إلى الثالث من مارس القادم بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض.

وبيّن الحسيني أن المشاركات ستتوزع في قاعة المعرض بالمركز وسيتم تخصيص مواقع للجهات الرسمية والكتاب الأجنبي، بالإضافة إلى كتاب الطفل والفعاليات المرتبطة به، مشيرا إلى أن المعرض يتشكل من 1200 جناح.

ومن بين الدول المشاركة مصر ولبنان وسوريا والأردن والإمارات والبحرين والسعودية والكويت والعراق والسودان وتونس والجزائر والمغرب وإيران وباكستان وتركيا وإيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة.

وسيرا على النهج المتبع كل عام باختيار مدينة عمانية لتسليط الضوء عليها والتعرف أكثر على ثقافتها وتراثها، فقد اختيرت مدينة صلالة كـ”ضيف شرف” للدورة الثالثة والعشرين للمعرض.

وقال الحسني لقد “تم إعداد برنامج خاص للاحتفاء بصلالة كإحدى المدن العمانية العريقة، طيلة أيام المعرض”.

ويكرّم المعرض هذا العام ثلاثة من المفكرين والمثقفين العمانيين سيتم الكشف عنهم خلال حفل الافتتاح.

وخلال المؤتمر الصحافي قال الشيخ حمد بن هلال المعمري، وكيل وزارة التراث والثقافة للشؤون الثقافية، إن برنامج المعرض هذا العام يشمل 70 فعالية متنوعة تتضمن ندوة للاحتفاء بإنجازات عدد من العلماء العمانيين الراحلين مؤخرا، إضافة إلى ندوة عن الفنان الكويتي الراحل عبدالحسين عبدالرضا.

كما يشمل البرنامج عروضا مسرحية وأمسيات شعرية وورش عمل وحفلات توقيع، إضافة إلى أنشطة الطفل.