الخميس 15 فبراير/شباط 2018، العدد: 10901

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الخميس 15 فبراير/شباط 2018، العدد: 10901

الوصايا المغدورة

التساؤل ملح حول مدى أخلاقية تجاهل رغبة الكاتب، وننشر بعد رحيله مخطوطات أوصى بإتلافها ربما لعدم رضاه عنها.

العرب أبو بكر العيادي [نُشر في 2018/02/15، العدد: 10901، ص(15)]

هل يليق أخلاقيا أن نتجاهل رغبة كاتب، وننشر بعد رحيله مخطوطات أوصى بإتلافها، لكونه غير راض عنها، من حيث شكلها ومضمونها أو من حيث قيمتها التي لا ترقى في رأيه إلى منجزه؟

هذا السؤال أثير مؤخرا عقب صدور كتاب “اعترافات الجسد” لميشيل فوكو، بعد مرور أربع وثلاثين سنة على وفاته. الكتاب رحبت به الأوساط الثقافية والأكاديمية بوصفه لبنة تكمل البنيان الذي شيده فوكو بسلسلة “تاريخ الجنسانية” التي أصدر منها ثلاثة أجزاء قبل وفاته، ولكن بعض المثقفين تساءلوا عن شرعيته، لأن فوكو كان صريحا في وصيته “لا للنشر بعد وفاتي”، وكان غالبا ما يقول لأقربائه “لا تفعلوا معي ما فعله ماكس برود مع كافكا”.

المشكل أن أروع أعمال كافكا التي ستخلد اسمه كأحد الروائيين الذين أحدثوا ثورة عميقة في الرواية الحديثة، ولا سيما “المحاكمة” و”القصر”، ما كانت لترى النور لو التزم برود بوصية صديقه.

إن وصية كافكا تطرح مسألة “التباس الخلف” في مجال الخلق الفني والفكري، فصاحب “المسخ” حينما طلب من صديقه برود أن يحرق أغلب أعماله بعد موته، إنما أراد أن يشير إلى أنه لا يشترك في “ذلك الحلم التقليدي الذي ينسب إلى المبدعين، حيث يبدو الفن طريقة محمودة للتوحد مع التاريخ” كما قال موريس بلانشو. بيد أنه يُظهر في الوقت ذاته، من خلال حياته التي أفناها في الخلق والإبداع، أنه لا يمكن أن يرحل عن الدنيا دون أن يترك أثرا، وكأن طلبه الملتبس جُعل لكي لا ينفّذ. وهو ما أكده فالتر بنيامين الذي وصف العملية بـ”حيلة يسوعيين”.

عندما اكتشف أمر الوصية، انقسم الوسط الأدبي والجامعي في ذلك الوقت، وتناقضت المواقف بين الاشمئزاز والاعتراف على مر الأعوام، فقالت الذاكرة إن برود كان محقا، ولكن الأخلاق أنكرت عليه ذلك. واحتدم الجدل للإجابة عن السؤال، أي جرم أكثر بشاعة: عدم احترام وصية كاتب بعد وفاته، أو إتلاف روائع يمكن أن تفيد الإنسانية؟

هنا أيضا كان السؤال معرفة ما إذا كان ثمة من بين مخطوطات فوكو نصّ له من الأهمية العلمية ما يجعل إهماله تقصيرا في حق القراء والباحثين إن لم يكن في فوكو نفسه. وهو ما ينطبق في الظاهر على “اعترافات الجسد” التي رأى فيها الورثة والناشر جزءا مركزيا في مشروع فوكو، رغم أن الراحل صرح أكثر من مرة أن به ثغرات.

وأيا ما تكن الأعذار، فالمثالآن ينطبق عليهما ما أسماه ميلان كونديرا “الوصايا المغدورة”.

كاتب تونسي

أبو بكر العيادي

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