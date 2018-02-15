الخميس 15 فبراير/شباط 2018، العدد: 10901

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الخميس 15 فبراير/شباط 2018، العدد: 10901

الفلاسفة العرب

الفيلسوف الفرنسي علي بن مخلوف يرى أن الفلسفة العربية، لا سيما من القرن الثامن إلى القرن الـ15 هي جزء لا يتجزأ من التاريخ الفكري للإنسانية.

العرب  [نُشر في 2018/02/15، العدد: 10901، ص(15)]

الفلسفة العربية انتقلت إلى العالم الأوروبي

القاهرة - صدرت عن دار “آفاق” للنشر بالقاهرة الترجمة العربية لكتاب بعنوان “لماذا نقرأ الفلاسفة العرب؟” للفيلسوف الفرنسي علي بن مخلوف، وأنجز الترجمة إلى اللغة العربية الدكتور أنور مغيث.

ويتطرق الكتاب إلى أن الفلسفة العربية، لا سيما من القرن الثامن إلى القرن الـ15، هي جزء لا يتجزأ من التاريخ الفكري للإنسانية.

ويشهد الكتاب على انتقال الفلسفة العربية إلى العالم الأوروبي، إذ يؤكد المؤلف أننا “نستخدم اليوم حججا من فلسفة العصر الوسيط العربية دون أن نعرف أنه تمت صياغتها منذ نحو 10 قرون مضت في عالم يمتد من قرطبة إلى بغداد”.

ويدلل كتاب “لماذا نقرأ الفلاسفة العرب؟” على أننا يمكن أن نأخذ على سبيل المثال التمييز بين الجوهر والوجود الذي يسري في الفلسفة الكلاسيكية في القرنين الـ17 والـ18 والذي صاغه فيلسوف القرن العاشر ابن سينا.

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