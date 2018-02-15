أبرز تغريدات العرب: صداقة بلا زعل، صداقة فيها خلل

العرب

Life__Check@

يهدد ويتوعد بالعذاب والنار والجحيم لمن يحتفل بـ #عيد_الحب لانه تَشبّه بالنصارى الكفّار... وفي الصيف يسافر هو وعائلته إلى أوروبا لقضاء فترة راحة واستجمام عند الكفّار!

amrmsalama@

لن أقول رأيي... لحد ما نسيته.

#مصر.

shada_12a@

- النساء اللآتي تزوجن عنَ حُب"- تزوجن لأنهن حين أحببن، أحببن رجلاً.

KIMFOR123@

حين يلف البياض والبرد كل شيء في الخارج، يستحيل المقهى المشبع بالدفء ورائحة القهوة إلى فردوس أرضي.

MERiAM_AL3TEEBE@

إن كنتَ لا تستطيع الوقوفَ مع شخصٍ مظلوم خوفاً أو مِن أجل مصلحةٍ فليس عليك أن تقف ضده، يكفي أن تصمت وبداخلك تعلمٌ أنك تصمتٌ خوفاً.. حذار أن تزيدَ أوجاع مظلوم.

AlyaaGad@

مُدرسة مصرية في الكويت ضربت طفلا مصابا بمرض القلب ومات. لا تفوتوا هذه المأساة من دون التخلص من جميع الوحوش الذين يضربون الأطفال في المدارس. #عيسى_البلوشي.

Adnanaltaee72@

أكثر مكان يمكن أن يجذب المشاريع الاستثمارية للعراق هي البصرة بسبب آبار النفط والغاز، وأكثر مكان غير مهيئ هي البصرة بسبب النزاعات العشائرية وانتشار الميليشيات.

salmantmeme@

#نفوق_خزامه_الدواسر

#خزامه

عقبال كل حيوان قيمته أكثر من قيمة الإنسان.

Alshaikh2@

صداقة بلا زعل.. صداقة فيها خلل.

doniafans@

إن بكى صديقك، قف أمامه واحجب عن البشر رؤية انكساره..

SYRIA_GID@

مصيبة العرب أنهم يودون أن يتحرروا منسطوة أعدائهم، بيد غيرهم لا بيدهم هم..

تابعوا: latisol@ لطيفة فنانة تونسية.