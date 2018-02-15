الخميس 15 فبراير/شباط 2018، العدد: 10901

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الخميس 15 فبراير/شباط 2018، العدد: 10901

سوري ويمني وعراقي يتأهلون إلى المرحلة الثانية من 'شاعر المليون'

الأمسية الخامسة من البرنامج تتواصل على مدى ساعتين مليئتين بالشعر والجمال، استمع خلالهما الجمهور المتابع للشعراء الستة الذين شاركوا في الحلقة.

العرب  [نُشر في 2018/02/15، العدد: 10901، ص(15)]

عالم من الشعر الواسع

أبوظبي - بحضور عدد من الشخصيات السياسية والإعلامية والشعراء المرموقين إضافة إلى لجنة التحكيم الممثلة في كل من النقاد غسان الحسن وسلطان العميمي وحمد السعيد، قدمت الثلاثاء الحلقة الخامسة للبرنامج الشعري “شاعر المليون”، المسابقة التي تعنى بالشعر النبطي في سعي للحفاظ على هذا الإرث الثقافي والإبداعي المهمّ في المنطقة العربية.

بعد الترحيب بالحضور، أعلن حسين العامري وأسماء النقبي مقدما البرنامج عن أسماء الشاعرَين اللذين فازا بتصويت الجمهور عن الحلقة الماضية، لينضما إلى زميلهما الشاعر فواز الزناتي العنزي من السعودية، فذهبت فرصة الاستمرار في المسابقة لكل من الشاعر اليمني مانع الهميمي الذي حصل على 69 بالمئة من تصويت الجمهور عبر الرسائل النصّية والتطبيق الإلكتروني الخاص بالبرنامج، فيما كان العراقي زايد التميمي ثاني المتأهلين إثر حصوله على 60 بالمئة، أما بقية الشعراء فقد خرجوا من المنافسة، لكنهم بلا شك لم يخرجوا إلا إلى عالم الشعر الواسع.

وانطلقت إثر ذلك الأمسية الخامسة من البرنامج وتواصلت على مدى ساعتين مليئتين بالشعر والجمال، استمع خلالهما الجمهور المتابع للشعراء الستة الذين شاركوا في الحلقة، وهم لولوه الدوسري من السعودية، عبدالعزيز الدلح من الكويت، عبدالله الطائي من سوريا، علي سالم الهاملي من الإمارات، متعب الشراري، بالإضافة إلى محمد المضحي من الكويت.

وقرأت لجنة التحكيم قصائدهم قراءة نقدية بيّنت خلالها مواطن قوة كل قصيدة، بالإضافة إلى مكامن الجمال، ومواضع التميّز، إلى جانب ما في بعضها من ثغرات.

وبعد النقد تمكن الشاعر عبدالله حميد الطائي من اقتناص التأهل إلى المرحلة التالية، حيث أهّله جمهور المسرح بـ31 بالمئة، فيما منحته لجنة التحكيم بطاقتها للتأهل بجدارة إلى المرحلة الثانية، بعد حصوله على 49 درجة. أما زملاؤه الشعراء فينتظرون مدة أسبوع كامل نتائج التصويت، على أن يتم الإعلان عن الشاعرَين المتأهلَين بتصويت الجمهور خلال أحداث الحلقة السادسة.

وبحسب لجنة التحكيم، فقد حصل محمد المضحي على 45 درجة، تبعته لولوه الدوسري بدرجات وصلت إلى 44 درجة، ثم متعب الشراري الذي حصل على 41 درجة، وبعده علي سالم الهاملي الذي كانت من نصيبه 40 درجة، ثم عبدالعزيز الدلح بدرجات وصلت إلى 37.

وقدمت الحلقة الخامسة من “شاعر المليون” تقريرين أحدهما عن الشيخ زايد وتأكيده على أهمية أن يتبع الفرد جماعته، والتقرير الآخر جاء عن وكالة الإمارات للفضاء، بحضور المهندس محمد ناصر الأحبابي، المدير العام عن الاستدامة.

وختم حسين العامري وأسماء النقبي بذكر أسماء شعراء الأمسية القادمة، وهم ياسر الزلباني من الأردن، حسن المعمري من سلطنة عمان، حمد العازمي من الكويت، راشد بن قطيمة من السعودية، سالم بن كدح الراشدي من الإمارات، وعكاش العتيبي من السعودية.

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