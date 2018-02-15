هاشتاغ اليوم: #الانتخابات_البلدية في تونس

مغردون تونسيون يرون أن بلادهم في حاجة ماسّة إلى التوافق بين جميع الأطراف الحزبية، والوحدة الوطنية ضرورية في السنوات القادمة.

العرب

طبول المعركة تدق

تونس - بدأت طبول المعركة الانتخابية البلدية تقرع باكرا في تونس على الشبكات الاجتماعية. وقد تصدر هاشتاغ #الانتخابات_البلدية، قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا على تويتر في تونس. واعتبر مغرد:

Sout7@

19 بالمئة من الناخبين فقط سيصوتون في الانتخابات البلدية مؤشر يدل على أن الناس فقدوا الثقة في الساسة والسياسة ولم يعد يهمهم إلا كيفية توفير قوت يومهم لا أكثر #تونس.

وقال آخر:

M_Ali_Azaiez@

ما ينساه أو يتناساه البعض أنّ تونس في حاجة ماسّة إلى التوافق بين جميع الأطراف الحزبية، والوحدة الوطنية ضرورية في السنوات القادمة.

وفي سياق آخر كتب متفاعل:

KhoubaiebEsaadi@

من حق الناخب أن تقع مصادرة تمويل الأحزاب قبل أن ينتخب! الصحافة مطالبة بالضغط في ما يخص هذا الموضوع.

وانتقد مغردون حزب نداء تونس الحاكم.

وقال معلق:

chihebmellouli0@

#نداء_تونس الحزب الحاكم الذي قال “لدي ما يقارب 4 حكومات من الكفاءات” لكن بعد عام انقسم إلى أكثر من 5 أحزاب وقوائم مستقلة لا يمتلك أشخاصا كوادر في المحليات ليرشحهم للانتخابات البلدية، فرشح نواب المجلس التأسيسي.

وذكرت صفحة على فيسبوك بعض الإحصاءات:

فخار يكسر بعضو 2

#الانتخابات_البلدية: العدد النهائي للمسجلين 5 ملايين و740 ألفا و290 ناخبا، حيث كانت نسبة النساء 47 بالمئة ونسبة الرجال 53 بالمئة.

في حين بلغت نسبة تسجيل الشباب 3.27 بالمئة في سجل الناخبين والذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و21 سنة.

ورسم أحد المعلقين سيناريو قاتما فكتب:

Rafaa Tabib@

في البدء كانت الانتخابات البلدية.. والنهايات كوارث:

دخلت الجزائر انتخابات بلدية في مطلع التسعينات من القرن الماضي وسلمت على إثرها السلطة المحلية إلى الإخوان المسلمين الذين استغلوا سطوتهم على مراكز الاقتراع في التشريعيات للتزوير وضرب الخصوم.. فانزلقت البلاد في حرب أهلية لا تزال آثارها بارزة إلى اليوم.

أما لص حلب الخليفة الهزلي أردوغان فقد كانت بدايته أيضا بالانتخابات البلدية وانتهت بجلد الجنود الأتراك على أيدي الدواعش في شوارع إسطنبول.

البلديات هي بداية السقوط وتفكيك الدولة والتمكين لأعداء المشروع الوطني.

وتنطلق الحملة الانتخابية في 14 أبريل القادم وتنتهي في 4 مايو على أن يكون 5 مايو يوم صمت انتخابي، وتمتد إلى حين غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية. على أن يتم الاقتراع في 6 مايو 2018. ويقترع الأمنيون والعسكريون في 29 أبريل 2018.