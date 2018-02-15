الراحة والفخامة عنوان موضة الأحذية

الحذاء الرياضي الذي يزدان بالنقوش والألوان الزاهية يمثل نجم الموضة هذا الموسم، حيث يمنح المرأة إحساسا بالراحة والفخامة أثناء المشي.

العرب

الحذاء الرياضي نجم الموضة هذا الموسم

تمثل الراحة والفخامة عنوانا لموضة الأحذية النسائية في ربيع/صيف 2018؛ حيث تطل الأحذية بتصاميم فخمة تخطف الأنظار من ناحية، وتمنح المرأة إحساسا بالراحة أثناء المشي من ناحية أخرى. وفيما يلي إطلالة على أبرز اتجاهات موضة الأحذية.

قالت خبيرة الموضة نادين لاليماند إن الحذاء الرياضي يمثل نجم الموضة هذا الموسم، مشيرة إلى أنه إلى جانب الموديلات الكلاسيكية ذات الألوان المحايدة توجد موديلات مزدانة بحليات ديكورية مثل الفيونكة وتطعيمات اللآلئ والزهور والرباط المصنوع من الساتان أو خامة اللوريكس اللامعة، مما يضفي على الحذاء طابعا أنثويا.

ومن جانبها، أضافت خبيرة الموضة أولريكه كيلر أن أبهة الخامات الميتالك الجذابة، التي لاقت رواجا كبيرا في الموسم الماضي، تكتمل هذا العام بالعناصر اللامعة والبراقة.

كما يزدان الحذاء الرياضي بنقوش صيفية كنقوش الزهور ويتألق بالألوان الزاهية، التي تشيع أجواء الصيف، كالأحمر والوردي والأخضر والأصفر والأزرق.

وبدورها، أشارت خبيرة الموضة كلاوديا شولتس إلى أن هذا الموسم يشهد تنوعا كبيرا في الخامات؛ حيث يسود اتجاه نحو المزج بين الخامات الطبيعية والتكنولوجيا الحديثة.