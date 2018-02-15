الخميس 15 فبراير/شباط 2018، العدد: 10901

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الخميس 15 فبراير/شباط 2018، العدد: 10901

نتفليكس لا تتدخل في خصوصية المستخدمين

شركة خدمات البث الأميركية تؤكد أنها ترسل أحيانا رسائل إلكترونية لأعضائها لتتشارك معهم توصياتها للأعمال التي قد تنال إعجابهم.

العرب  [نُشر في 2018/02/15، العدد: 10901، ص(18)]

نتفليكس تنفي تواصلها مع مستخدم يعاني الاكتئاب

واشنطن - نفت شركة نتفليكس لخدمات البث أن تكون قد تواصلت مع مستخدم يعاني الاكتئاب، قد شاهد 188 حلقة من مسلسله المفضل في أسبوع واحد، داحضة شائعة جرى تداولها على نطاق واسع كانت تحذر من الخشية من انتهاك الخدمة لخصوصية زبائنها.

ونشر موقع "بيتزابوتل" الترفيهي المغمور هذه المعلومة الكاذبة في مطلع الشهر الحالي. ونقل كاتب المقال رسالة عبر منتدى "ريديت" لشخص يوضح فيها أنه جرى التواصل معه من جانب نتفليكس بسبب تمضيته أوقاتا طويلة في مشاهدة المسلسلات.

وأوضح مستخدم الإنترنت أنه كان مكتئبا قائلا إنه شاهد حلقات مسلسل "ذي أوفيس" الأميركي البالغ عددها 188 في أسبوع واحد، أي ما يوازي استخدام نتفليكس لمدة عشر ساعات تقريبا في اليوم.

ولفت المقال إلى أن منصة الفيديو على الطلب اتصلت بالشخص المذكور للتحقق من أن كل شيء على ما يرام في حياته.

لكن تبين أن هذه القصة التي تداولتها وسائل إعلامية عدة كاذبة. وأوضحت نتفليكس أن الشركة "لا تتصل بمستخدميها بطريقة استباقية للتحقق مما إذا كانوا في وضع جيد بالاستناد إلى عاداتهم الاستهلاكية”.

وأضافت "نرسل أحيانا رسائل إلكترونية لأعضائنا لنتشارك معهم توصياتنا للأعمال التي قد تنال إعجابهم".

وقد تساءل مستخدمون بالفعل في الأشهر الأخيرة عن طريقة استعمال نتفليكس لبياناتهم الشخصية مطالبين بتحسين سبل حمايتها، خصوصا بعد نشر نتفليكس رسما بيانيا عن بعض الأرقام المسجلة للعام 2017 تضمن من بين معلوماته إشارة إلى أن أحد المستخدمين شاهد فيلم "بايرتس أوف ذي كاريبيان" يوميا طوال السنة.

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