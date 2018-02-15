هاينكس يعيد الحياة لبايرن ميونخ

المدرب يوب هاينكس قام بدور كبير في تغيير صورة فيدال الذي أغضب إدارة ومشجعي النادي البافاري بسبب تهوره الزائد وانخفاض مستواه.

العرب

هاينكس يُجيد منح الثقة للاعبيه

برلين – أسهم رجوع يوب هاينكس، إلى التدريب بعد اعتزال دام لأربع سنوات ونصف السنة، في إعادة الحياة إلى بايرن ميونخ، بعد انطلاقته السيئة تحت قيادة مدربه السابق كارلو أنشيلوتي.

وقاد هاينكس، الفريق البافاري إلى التحليق في صدارة البوندسليغا برصيد 18 نقطة عن أقرب منافسيه، كما أزاح أقوى منافسيه من كأس ألمانيا، وهما لايبزيغ وبوروسيا دورتموند، قبل أن يصل إلى نصف النهائي، ليواجه باير ليفركوزن، فضلا عن بلوغه ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعانى بعض اللاعبين على المستوى النفسي، قبل مجيء هاينكس، الذي أجاد في منح الثقة للاعبيه خاصة عند مواجهة وسائل الإعلام، بالإضافة إلى نجاحه الباهر على المستوى الخططي. كان أبرز المتحولين للأفضل في فترة ما بعد هاينكس، حيث أنقذ الفريق في عدة مواقف، ولعب دورا كبيرا في ابتعاد بايرن في صدارة الدوري والبقاء بمسابقة كأس ألمانيا. وكذلك لعب هاينكس دورا كبيرا في تغيير صورة فيدال الذي أغضب إدارة ومشجعي النادي البافاري بسبب تهوره الزائد وانخفاض مستواه. وقال هاينكس عنه “حين توليت المسؤولية لم أكن راضيا عن أدائه بشكل عام، وأخبرته بوضوح إن لم يستعد مستواه، فإن هناك من يستطيع المشاركة غيره”.

وفي سياق متصل فقد مولر مستواه تماما تحت قيادة أنشيلوتي، وهو ما دفعه إلى التلويح بورقة الرحيل، بعدما تحول إلى ضيف دائم على مقاعد البدلاء. وساهم الدور التكتيكي لهاينكس في إعادة مستوى مولر بالطبع، إلا أن لتصريحاته دورا لا يقل أهمية عن الجانب الخططي. كما لعب هاينكس على وتر كأس العالم، حيث شدد على أن رجوع توماس مولر إلى مستواه، مرتبط بشكل كبير بانضمامه إلى قائمة “المانشافت” للاعبين المشاركين في مونديال روسيا، وهو ما انعكس بالإيجاب على اللاعب.

وكان جيمس رودريغيز متخوفا من إقالة أنشيلوتي، الذي لعب دورا كبيرا في استقدامه لميونخ، ومواجهة سيناريو مشابه لما عاشه في النادي الملكي عندما أقيل المدرب الإيطالي. ولكن هاينكس صرح وقتها قائلا “في كل الأحوال عليه أن يعرف أنه سيحصل على دعم كامل مني، وسأساعده لأني أحب اللاعبين الموهوبين، وأنا أؤمن بقدراته”.